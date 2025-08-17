Franco Navarro Jr. no discute a Néstor Gorosito, pero lo advirtió por la prioridad de Alianza Lima: “El objetivo principal es…”

Alianza Lima atraviesa una etapa clave en la temporada y, desde la interna, también lo tienen claro. El gerente deportivo del club, Franco Navarro Jr., se pronunció en entrevista con ‘El Comercio’ y, sin entrar en conflicto con el técnico Néstor Gorosito, dejó un mensaje directo sobre lo que debe ser la máxima prioridad en lo que resta del año.

Publicidad

Publicidad

“No soy quién para discutir al profesor Gorosito, él es quien toma las decisiones técnicas. Pero el objetivo principal es el Torneo Clausura, y todos en el club lo sabemos”, declaró Navarro, dejando clara la hoja de ruta que se espera seguir desde la dirigencia.

Néstor Gorosito en Alianza Lima.

La declaración llega en un momento de análisis interno, tras resultados que han dejado a los ‘íntimos’ fuera del primer lugar. Si bien no hay crisis, la presión por levantar el Clausura, y así luchar por el título nacional, va en aumento.

Publicidad

Publicidad

El mensaje dirigencial: enfoque total en el Clausura

Sin ánimo de polemizar, Navarro Jr. dejó claro que desde la gerencia se espera plena concentración en ganar el Clausura, más allá de otros objetivos institucionales o deportivos.

“Este club está obligado a pelear todos los torneos. Pero hoy, con lo apretado del calendario y el nivel de competencia, no podemos desviarnos. El Clausura es la prioridad”, añadió.

Con varios equipos peleando punto a punto, y en un contexto donde cada decisión cuenta, las palabras del dirigente no pasan desapercibidas: Alianza Lima no quiere margen de error.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima irá en busca del título nacional a fin de año.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras conseguir un valioso triunfo por 3-1 sobre ADT de Tarma, Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a la Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto desde las 19:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Alianza Lima usará el dinero de Erick Noriega? Godoy Cruz, abierto a negociar por Alan Cantero