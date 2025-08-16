Así reaccionó Néstor Gorosito cuando le preguntaron por la venta de Erick Noriega a Gremio

Néstor Gorosito no quiso emitir opinión alguna sobre la inminente venta de Erick Noriega al Gremio de Brasil. En la previa al partido entre Alianza Lima y ADT en el estadio Alejandro Villanueva, ‘Pipo’ fue consultado por la situación de una de sus figuras, pero tuvo una respuesta fiel a su estilo.

Publicidad

Publicidad

Durante las últimas horas, se conoció la posibilidad de que Noriega emigre al fútbol brasileño ante el interés de Gremio. De hecho, todo se aceleró a tal punto que estaría confirmada la venta en 2 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. Así, Alianza Lima conservaría un 20 por ciento ante una futura transferencia.

Sin dudas, para los ‘Blanquiazules’ significa una dura baja para lo que resta de la temporada, teniendo en cuenta la participación en la Copa Sudamericana y la necesidad de pelear por el Torneo Clausura de la Liga 1. Ni siquiera con todo esto, Gorosito quiso opinar sobre el ‘Samurái’.

La respuesta de Néstor Gorosito ante la consulta sobre la venta de Erick Noriega a Gremio

Néstor Gorosito habló en la previa del partido entre Alianza Lima y ADT, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. La periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Max le consultó por la situación de Erick Noriega y su salida a Gremio.

Publicidad

Publicidad

“Yo sólo hablo de fútbol“, dijo en reiteradas ocasiones ante la insistencia de la comunicadora por alguna opinión sobre la transferencia del defensor-mediocampista. Y, luego, aclaró: “Prefiero no decir nada porque luego dicen que yo dije… y mejor sólo hablo de fútbol“.

NOTICIA EN DESARROLLO