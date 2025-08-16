¿Alianza Lima usará el dinero de Erick Noriega? Godoy Cruz, abierto a negociar por Alan Cantero

El jugador del momento en Alianza Lima es Alan Cantero después de los últimos dos goles que hizo con el cuadro ‘Blanquiazul’. Pero hay algo que recordar, no pertenece a los ‘Blanquiazules’ al 100% pues el pase hoy lo tiene Godoy Cruz. Pues el club argentino no vería con malos ojos que este jugador se quede en el Perú, no obstante les gustaría negociar este traspaso.

El presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini conversó con El Comercio con respecto al rendimiento del jugador argentino: “Ojalá le vaya excelente. Alan Cantero un muy buen chico y humilde. Alan es una persona muy especial porque ha pasado por muchos años de aprendizaje y hoy está recogiendo sus frutos. Lo seguí en el juego ante Universidad Católica de Ecuador”, comenzó diciendo.

Alan Cantero ante la U. Católica (Foto: Alianza Lima).

Pero luego agregó que están dispuestos a conversar si Alianza Lima desea ficharlo definitivamente. “Godoy Cruz está abierto a conversar si Alianza decide adquirirlo. Será cuestión de esperar, porque hasta este momento no han pedido comprarlo, pero aún hay tiempo”, explicó.

Esto deja pensando si es que el cuadro ‘Blanquiazul’ pensará en adquirir su ficha para la temporada que viene. Pues podría ser una gran elemento a tener en cuenta para el plantel. Sobre todo no es un jugador con mucho gol, pero ha sabido marcar tantos importantes en lo que va de la temporada.

¿Alianza Lima usará el dinero que entró por Erick Noriega?

Si bien no se ha hecho público el dinero que ha entrado a Alianza Lima por este fichaje. Se estima por diferentes fuentes que los ‘blanquiazules’ habrían recibido alrededor de 2 millones de dólares por la ficha de Erick Noriega. Dinero que tendrán que analizar en que podrían llegar a invertirlo, pues es un monto importante el que está entrando a Matute.

Para tener una idea de lo que podría pagar el equipo de Néstor Gorosito por contratar a Cantero tomaremos la referencia de Transfermarkt. Según la web especializada en fichajes, pues el argentino de 27 años hoy en día tiene una cotización en el mercado de pases de 650 mil euros. Esta podría ser una referencia de lo que podría pagar Alianza para contratarlo. Claro está, esto dependerá de lo que pueda hacer de acá a fin de año o el momento de la negociación.

Alan Cantero en los entrenamientos de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Los números de Alan Cantero

En lo que va de la temporada Alan Cantero no ha sido un jugador que pueda ser un gran goleador. Inclusive tiene muy pocos goles, esto debido a que no ha llegado a jugar muchos partidos. Una lesión a inicio de año le impidió poder tener la continuidad que se podía esperar.

Según lo que se puede ver tiene un total de 19 partidos entre torneos nacionales e internacionales, tan solo ha hecho tres goles, mientras dio la misma cantidad de asistencias en un total de 996 minutos.

Si bien sus goles ante la Universidad Católica de Ecuador fueron importantes, por ahora no ha mostrado un nivel mayor como para ser comprado. Aunque es la único forma que pueda mantenerse en el club, ya que con Godoy Cruz tiene contrato hasta el 2027.

