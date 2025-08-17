Casi 8 millones de dólares: las 5 ventas que engrosan las arcas de Alianza Lima tras salida de Erick Noriega￼

Alianza Lima no solo lidera en el torneo local, sino también en el mercado de fichajes. Con la reciente salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil, el club ‘íntimo’ sigue demostrando que es la mejor vitrina del fútbol peruano, acumulando cerca de 8 millones de dólares en ventas internacionales en los últimos dos años.

La transferencia del ‘Samurai’ se cerró por 3.5 millones de dólares, cifra que iguala la del traspaso más alto de la institución en este periodo: Juan Pablo Freytes al Fluminense, también por 3.5 millones.

Cabe resaltar que, ambas operaciones se concretaron con la inclusión de un porcentaje de futura venta, lo que podría seguir generando ingresos a largo plazo para Alianza.

Otras ventas de Alianza Lima

A estas cifras se suman otras tres ventas concretadas durante la presente temporada:

Matías Soyer al Gil Vicente (Portugal) por 250 mil dólares .

por . Luis Guzmán al Sporting Club (Portugal) por 450 mil dólares .

por . Jhamir D’Arrigo a Melgar a fines de 2024, por 150 mil dólares.

Con estos movimientos, el conjunto ‘blanquiazul’ ha generado un total de 7.85 millones de dólares en ventas de jugadores, consolidando una estrategia deportiva que no solo apuesta por el rendimiento en el campo, sino también por el desarrollo y valorización de su talento joven.

Un modelo a seguir en el fútbol peruano

Más allá de las cifras, lo destacable es el perfil de los destinos: clubes de Brasil y Portugal, mercados reconocidos por exportar jugadores a ligas top de Europa. Este panorama reafirma a Alianza Lima como el principal semillero del fútbol nacional y un referente en Sudamérica en materia de proyección internacional.

Con porcentajes aún vigentes en varias de estas transferencias, la dirigencia ‘grone’ no solo celebra el impacto económico inmediato, sino también las posibles ganancias futuras. La venta de Noriega a Gremio, sin duda, es una muestra más de que el trabajo en Matute sigue dando frutos dentro y fuera del campo.

