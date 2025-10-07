Alianza Lima atraviesa un momento dubitativo en el Torneo Clausura 2025. Luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, el equipo blanquiazul no logra enderezar el rumbo y los resultados no aparecen. Esto pone en duda el futuro de Néstor Gorosito cuando la renovación de contrato parecía asegurada.

Las especulaciones que Néstor Gorosito podría no continuar en el cargo de entrenador de Alianza Lima en 2026 crecieron con los malos resultados en el Torneo Clausura. La última derrota ante Comerciantes Unidos lo hizo crecer todavía más, aunque desde la directiva íntima se expresaron al respecto.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de los Blanquiazules, aseguró que la directiva está contenta con el trabajo de Néstor Gorosito. Reveló que la renovación de contrato está avanzada, aunque no garantizaron el anuncio sino que todavía nada está definido. “La negociación con el técnico está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar“, dijo a varios medios de comunicación.

La advertencia de Franco Navarro Mandayo a Néstor Gorosito

Durante las últimas horas, una información que surgió respecto al futuro de Néstor Gorosito era la condición de asegurar a Alianza Lima en los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Navarro Mandayo desmintió esto, aunque sí advirtió a ‘Pipo’.

“En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando“, explicó el gerente deportivo.

El objetivo de quedar en primer lugar no es una frase que debe pasar desapercibida para el futuro de Néstor Gorosito. Si bien en este 2025 se priorizó el plano internacional, pelear en Liga 1 es la gran deuda y ahí radica la duda sobre la renovación de ‘Pipo’.

Alianza Lima busca sostener el plantel actual

Al margen de la situación del director técnico, el plantel de Alianza Lima será otro tema a tratar a final de temporada. Sin embargo, Franco Navarro Mandayo aclaró que no se buscará un gran cambio en cuanto a los jugadores que estarán en 2026.

“Lo que buscamos es darle sostenibilidad a un proceso. Vamos a mantener una base de aproximadamente el 70 por ciento de jugadores. No es posible que cada año se busque cambiar”, aseguró el gerente deportivo. Claramente, la idea es que los Grones consoliden su base para afrontar los próximos objetivos.

