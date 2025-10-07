Inesperado giro en Alianza Lima: Todos los jugadores que terminan contrato en diciembre de 2025 y podrían dejar el club

Alianza Lima pasó del cielo al infierno en un partido. Luego de perder ante la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, desde ahí en más han sido solo malas noticias en tienda íntima. Perdiendo 3 de sus últimos 4 partidos, ahora el ojo está puesto en los jugadores que terminan contrato en diciembre del 2025.

Así pues, la lista de jugadores de Alianza Lima que terminan contrato en diciembre del 2025 es de 14 elementos. Más todavía al saber que varios de ellos son extranjeros y todavía no han sido renovados, lo que empieza a crear desconcierto sobre su futuro.

De esta forma, los nombres más importantes de los jugadores de Alianza Lima que terminan contrato en diciembre del 2025 son: Fernando Gaibor, Alan Cantero, Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Será cuestión de la dirigencia analizar quiénes todavía pueden aportar algo a Alianza Lima y, quizá lo más complicado, tienes tienen que dar un paso al costado. Se entendía, además, que tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos estaban seguros, pero ahora todo entró a evaluación.

Lista completa de los jugadores de Alianza Lima que terminan contrato en diciembre del 2025. (Foto: Transfermarkt)

¿Qué jugadores de Alianza Lima terminan contrato en diciembre del 2025?

Con información oficial de Transfermarkt, en total son 14 jugadores los que terminan contrato con Alianza Lima en diciembre del 2025:

Paolo Guerrero

Hernán Barcos

Fernando Gaibor

Pablo Lavandeira

Ángelo Campos

Renzo Garcés

Ricardo Lagos

Alan Cantero

Marco Huamán

Guillermo Enrique

Brian Arias

Mauricio Arrasco

Said Peralta

Fabrisio Mesías

Hernán Barcos entrenando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores siguen en Alianza Lima para el 2026?

Alianza Lima tiene varios jugadores que cuentan con contrato más allá de diciembre del 2025 y continuarán en la temporada 2026 con los colores íntimos: Pedro Aquino, Miguel Trauco y Guillermo Viscarra entre los más importantes.

¿Qué fichajes buscará Alianza Lima para el 2026?

La campaña 2025 de Alianza Lima dejó en evidencia que el cuadro íntimo necesita variables en la delantera, un lateral derecho de calidad y un mediapunta trascendental.

