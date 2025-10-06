Mr. Peet cuestionó actitud de Hernán Barcos tras ser expulsado en derrota de Alianza Lima: “Algo pasa”

Hernán Barcos, uno de los referentes de Alianza Lima, ha mostrado entrega y liderazgo desde su llegada a La Victoria. Sin embargo, su expulsión en el último encuentro fue un golpe duro para el equipo, que terminó perdiendo en Huánuco.

La tarjeta roja que vio el ‘Pirata’ a los 56 minutos del segundo tiempo dejó en desventaja al cuadro ‘íntimo’ y aunque Néstor Gorosito intentó cambiar el rumbo con algunos ajustes tácticos, el equipo no logró remontar.

En medio del análisis postpartido, Mr. Peet sostuvo que la crisis deportiva del club tiene raíces internas y que estos conflictos han impactado directamente en el desempeño de los jugadores.

Mr. Peet criticó actitud de Hernán Barcos

“Me llama la atención que el partido haya terminado devorándose emocionalmente a Barcos. No puede caer en la provocación de Fuentes, te va a provocar, te va a chocar, esa es la característica de Fuentes. Barcos se va bien expulsado, cayó en el juego de Fuentes. Es su tercera expulsión, en cinco años es su tercera expulsión”, sostuvo en primera instancia.

Para el narrador deportivo, lo sucedido en Huánuco refleja claramente los problemas internos que atraviesa la institución ‘blanquiazul’, los cuales, según él, ya se están viendo reflejados en el rendimiento futbolístico del equipo.

“(La expulsión) Te habla de que las cosas no están bien en Alianza. Si Barcos es el tipo que tranquiliza al equipo, que aporta experiencia, ya pierde los papeles, es que algo pasa en Alianza”, añadió.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras la derrota?

Tras el duelo ante Alianza UDH, Hernán Barcos no solo se refirió al resultado, sino que también aprovechó para señalar los problemas que, a su juicio, afectan al fútbol peruano.

“Prefiero no referirme al arbitraje. Asumimos nuestra parte de responsabilidad en el resultado y sabemos que debemos seguir trabajando. Lo que realmente me preocupa es el rumbo que está tomando el fútbol peruano. Me duele por el hincha, por el pueblo peruano, que siempre acompaña con pasión y compromiso, pero se enfrenta a situaciones que no deberían ocurrir. Lamentablemente, los líderes que tenemos hoy hacen que todo sea más complicado”, señaló.

