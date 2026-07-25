Golpe para Alianza Lima: cuatro jugadores no estarán frente a Comerciantes Unidos

Alianza Lima afronta el desafío de mantener el nivel que viene mostrando en el Torneo Clausura si quiere conquistar el título de la Liga 1 2026 de manera directa. Sin embargo, para el encuentro frente a Comerciantes Unidos por la segunda jornada, el conjunto ´’íntimo’ no podrá contar con cuatro futbolistas, un panorama que complica sus aspiraciones de sumar una nueva victoria.

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Las cuatro duras bajas de Alianza Lima

En La Victoria saben que necesitarán a la mayor cantidad de sus referentes disponibles para mantenerse en la pelea por el campeonato. No obstante, el arranque del Clausura ha estado marcado por varias bajas y, de cara al choque con Comerciantes Unidos, ya quedaron confirmadas las ausencias de Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Luis Ramos y Cristian Carbajal.

La noticia fue revelada por el periodista Gersón Cuba a través de sus redes sociales. Según explicó, el ‘Depredador’ continuará fuera de la convocatoria por decisión técnica, con el objetivo de no agravar las molestias físicas que aún presenta.

A esta ausencia se suma la de Quevedo, un futbolista que habitualmente integra las convocatorias de Pablo Guede, pero que esta vez quedó fuera por decisión del entrenador. En tanto, Ramos y Carbajal continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

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“Paolo Guerrero no viajará por prevención debido a una dolencia. Kevin Quevedo quedó fuera de la delegación por decisión técnica. Además, como ya habíamos informado, Luis Ramos y Cristian Carbajal continúan recuperándose de sus respectivas lesiones“, señaló el mencionado comunicador.

Paolo Guerrero en Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos este domingo 26 de julio, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto ‘blanquiazul’ buscará enlazar un nuevo triunfo fuera de casa para mantenerse en los primeros lugares del campeonato y seguir firme en su objetivo de pelear por el título nacional.

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El encuentro está programado para las 15:30 horas (hora peruana) y contará con transmisión EN VIVO a través de L1 MAX. Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, alineaciones, goles y el minuto a minuto desde la cobertura especial de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará este domingo 26 de julio a Comerciantes Unidos por el Clausura.

Paolo Guerrero y Kevin Quevedo quedaron fuera de la convocatoria del cuadro blanquiazul.

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