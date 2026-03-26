¿Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde ante Surinam? Lo que dice el reglamento del Repechaje al Mundial 2026

La Selección de Bolivia se enfrenta este jueves 26 de marzo a Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Este duelo es vital para las aspiraciones de “La Verde” de regresar a una cita mundialista tras 32 años de ausencia.

Publicidad

El reglamento de la FIFA para este Repechaje Intercontinental establece que los enfrentamientos se disputan bajo un formato de eliminación directa a partido único. Esto elimina la posibilidad de sumar puntos como en una fase de grupos convencional, convirtiendo cada minuto en una situación de “vida o muerte”.

¿Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde?

Si Bolivia gana el encuentro en los 90 minutos reglamentarios, sellará su pase automático a la gran final de su llave. En esa instancia definitiva, ya espera la selección de Irak, que clasificó directamente por su mejor posición en el ranking FIFA.

Publicidad

En el caso de que Bolivia pierda ante Surinam, el sueño mundialista terminará de forma inmediata. Al ser un torneo de eliminación directa, el equipo derrotado queda fuera de la competición y pierde cualquier oportunidad de asistir a la Copa del Mundo 2026.

Bolivia enfrentará a Surinam por la cita histórica. (Foto: X).

Si el partido termina en empate tras el tiempo regular, el reglamento de la competición no contempla la repartición de puntos ni el avance por posición en el ranking. En este escenario, se deberá jugar una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno para buscar un ganador.

Publicidad

En caso hay empate de Bolivia vs. Surinam

Si la igualdad persiste después del tiempo extra, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Esta regla garantiza que, sin importar lo cerrado que sea el trámite del juego, siempre habrá un vencedor al finalizar la jornada en territorio mexicano.

El ganador de este cruce no solo avanzará a la final del 31 de marzo contra Irak, sino que quedará a un solo paso de integrar el Grupo I del Mundial. En dicho sector ya se encuentran sembradas las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

Este compromiso representa un desafío histórico para el equipo dirigido por Óscar Villegas, que busca validar su proceso de recambio generacional. La afición boliviana podrá seguir las acciones en vivo a través de señales como Tigo Sports y Entel TV según los reportes oficiales.

Publicidad

Bolivia viene de ganarle 3-0 a Trinidad y Tobago. (Foto: X).

DATOS CLAVES