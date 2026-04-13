Marcelo Moreno Martins marcó doblete y le dedicó los goles a técnico de Bolivia por la eliminación del Mundial

El delantero de Oriente Petrolero, Marcelo Moreno Martins, rompió el silencio tras la victoria de su equipo frente a GV San José. El histórico goleador fue la figura del encuentro al anotar dos tantos fundamentales para el triunfo “refinero”.

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Sin embargo, la noticia trascendió el resultado deportivo debido a sus explosivas declaraciones contra el entrenador de la Selección de Bolivia. El atacante aprovechó los micrófonos para descargar su frustración tras quedar fuera del Mundial 2026.

El mensaje directo de Moreno Martins a Óscar Villegas

Al finalizar el compromiso, el ídolo nacional no dudó en señalar a Óscar Villegas como el principal responsable de que Bolivia no clasificara en el repechaje. Martins dedicó sus goles de forma irónica al estratega, asegurando que su ausencia en la convocatoria fue un error personal del DT.

El máximo goleador de la Selección de #Bolivia, Marcelo Martins, volvió al fútbol oficialmente y marcó dos goles para @cdopetrolero ante GV San José.

Tras el partido, le dedicó los goles a Óscar Villegas, DT de La Verde, que no lo llevó al Repechaje Mundialista.



Durísimo… pic.twitter.com/GECXdNIZIN — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) April 13, 2026

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“Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!”, sentenció el delantero ante los medios. El “Flecheiro” aseguró que su ausencia en el repechaje mundialista fue una decisión injusta que perjudicó los intereses de todo el país.

El delantero afirmó que, a pesar de sus 17 años de trayectoria y sacrificio, recibió desprecios y falta de respeto por parte del cuerpo técnico. “Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje”, sentenció el ariete boliviano.

Crisis en la interna de la Selección de Bolivia

Las palabras de Martins reflejan una fractura profunda entre el máximo referente histórico y la gestión actual de la “Verde”. El jugador cuestionó la capacidad de Villegas y puso en duda su continuidad al frente del equipo tras el fracaso mundialista.

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Moreno Martins enfatizó que siempre mostró su trabajo dentro de la cancha y que la hinchada merecía mejores resultados. Esta polémica se suma al malestar general por no haber alcanzado el objetivo de volver a una cita máxima del fútbol.

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