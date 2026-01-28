Hernán Barcos se refirió a su pelea con Alex Valera: “Uno a veces se equivoca

Uno de los episodios que marcó el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes el año pasado, fue la pelea de sus delanteros. Esto hizo que la enemistad de estos clubes aumente mucho más, sobre todo debido a las hinchadas que comenzaron a compararlos en todo momento. Ahora, uno de los protagonistas como fue Hernán Barcos, rompió su silencio e hizo tremenda revelación.

El ‘Pirata’ estuvo en una entrevista para ‘Hablemos de Max’, en el que tocó varios temas. Uno de ellos, fue con respecto a su enfrentamiento ante Alex Valera en uno de los clásicos el año pasado. Acá no dudó un solo minuto en referirse a que fue lo que pasó y si tuvo algo de culpa en esta situación.

“Lo mismo que Alex. Por respeto, quedó ahí. Creo que se le dio demasiada importancia a algo que fue del campo y que quedó ahí, y pasa. Uno a veces se equivoca o dices cosas en caliente que no debería decir, pero en mi caso no dije nada fuera de lo normal, y quedó ahí en el campo”, comenzó diciendo el argentino con nacionalidad peruana.

Por otro lado, negó tener problemas con el atacante ‘crema’ a pesar de sus enfrentamiento. “No tengo nada en contra de nadie, mucho menos en contra de colegas. Queda ahí. Alex hizo bien en no dar de comer a todo esto”, agregó.

¿Qué pasará cuando Hernán Barcos vea a Alex Valera?

El cuadro de Universitario enfrentará a FC Cajamarca en el Estadio Monumental en la fecha número 5. Todavía no hay programación para esa jornada, pero se esperaría que sea en el fin de semana del 27 y 1 de marzo. Ahí será donde vuelvan a verse las caras después de su enfrentamiento, que justamente fue en ese mismo coloso.

“No, no. Seguramente lo encontraré en algún momento, pero no tuve nada privado. Lo saludaré y le daré un abrazo como todos los partidos que hemos jugado en contra. Somos colegas y sabemos cómo funciona el medio del fútbol”, fue lo que dijo el delantero de 41 años.

Hernán Barcos y Alex Valera (Foto: Universitario).

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Alex Valera?

Esto ocurrió en el último clásico que terminó 0-0 en el estadio Monumental. En una jugada, Hernán Barcos está hablando con el árbitro, pero Alex Valera le dice algo que hace perder los papeles al argentino. La palabra habría sido ‘soplón’, esto por un tema que se dice habló con la directiva por estar en contra de algunos indisciplinados.

“Yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita y por eso reaccioné. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, fue lo que dijo Hernán Barcos a la prensa.

