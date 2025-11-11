El futuro de Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero de Alianza Lima, mantiene en vilo a la afición mientras el equipo afronta las últimas fechas de la temporada 2025. Al igual que el de Paolo Guerrero, el contrato del “Pirata” finaliza en diciembre, y a pesar de su público deseo de continuar, la directiva aún no ha oficializado su renovación para 2026. Esta demora intensifica la incertidumbre en La Victoria.

Publicidad

Publicidad

¿Paolo Guerrero no quiere a Hernán Barcos?

En este contexto de expectativa, las recientes declaraciones de Paolo Guerrero encendieron la polémica sobre el ambiente interno del vestuario. Consultado sobre la situación de su compañero, el “Depredador” se desmarcó ante Jax Latin Media con una frase tajante: “Es un tema de Hernán, lo tiene que ver él, yo te hablo por mí, mi objetivo es salir campeón”. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una falta de respaldo público al capitán, contrastando con el anhelo de la hinchada de ver unidad entre sus referentes.

Hernán Barcos todavía no renueva con Alianza Lima para el próximo año. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

No obstante, la postura de Guerrero también puede interpretarse como un estricto enfoque en los objetivos deportivos. Al evitar hablar del contrato de Barcos, el referente de la Selección Peruana desvió la atención hacia las metas institucionales: “El objetivo de Alianza como el más grande del Perú es disputar el título, el objetivo es ir a fase de grupos de la Libertadores”. Con esto, Guerrero subraya que cualquier conversación sobre el futuro personal debe postergarse hasta asegurar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores para 2026.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos aún no renueva en Alianza Lima

A diferencia de la cautela de Guerrero, Hernán Barcos ha sido abierto sobre sus intenciones, manifestando en reiteradas ocasiones su deseo de permanecer en el club junto a su familia. “Uno siempre tiene la ilusión de quedarse, y esta semana lo resolvemos… Yo espero que sí”, comentó Barcos, dejando la decisión en manos de la directiva. Su voluntad choca con el análisis de la gerencia deportiva, que evalúa la edad de ambos atacantes para la planificación de la exigente temporada 2026.

ver también Así se jugará la última fecha del fútbol peruano: definición de playoffs y el descenso

Tweet placeholder

El principal argumento de Barcos para exigir su continuidad es su indiscutible rendimiento en 2025. A sus 41 años, el “Pirata” ha mantenido una notable vigencia, siendo un pilar ofensivo con una cifra significativa de goles y asistencias. Su alto nivel deportivo y su liderazgo convierten la no renovación en un riesgo tanto deportivo como anímico para la institución.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima debe definir ambos futuros

La controversia generada por las palabras de Guerrero no hace más que aumentar la presión sobre la directiva de Alianza Lima. Deben decidir si priorizan la continuidad de un ídolo que aún rinde a gran nivel y es el motor anímico del equipo, o si optan por un recambio generacional en la delantera para el proyecto de 2026. La renovación de Hernán Barcos sigue siendo una incógnita que el club deberá resolver una vez finalice la competición.

DATOS CLAVES