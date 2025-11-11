La Liga 1 2025 está a punto de concluir con una vibrante fecha 19, que marcará el final del Torneo Clausura y de la temporada regular. Aunque Universitario de Deportes ya se coronó como Tricampeón Nacional al ganar el Torneo Apertura y asegurar el primer lugar de la Tabla Acumulada, esta jornada final es decisiva para definir los participantes en los playoffs de la Copa Libertadores 2026 y al tercer equipo que descenderá a la Liga 2.

Publicidad

Publicidad

Se define todo en el campeonato peruano

El foco de atención en la parte alta de la tabla está en la intensa disputa por las mejores posiciones del Acumulado, esenciales para determinar los enfrentamientos y la localía en los playoffs por los boletos a la Copa Libertadores (Perú 2, Perú 3 y Perú 4). Los principales contendientes son Cusco FC (67 pts), Alianza Lima (65 pts) y Sporting Cristal (60 pts). La pugna más relevante es por el segundo puesto, que podría significar un pase directo a la Fase de Grupos del torneo continental, con Cusco FC y Alianza Lima en un duelo directo.

Liga 1 y su fecha final del Torneo Clausura 2025. (Foto: X).

La situación es crítica en la zona baja, donde se decidirá el último descenso. Deportivo Binacional y Alianza Universidad ya perdieron la categoría, y el tercer cupo en la zona roja se disputa entre al menos cuatro clubes. Ayacucho FC (29 puntos) y UTC (32 puntos) son los más comprometidos. Los ‘Ayacuchanos’ están obligados a ganar a Cienciano y esperar resultados favorables para evitar su retorno a la Liga 2.

Publicidad

Publicidad

El descenso al rojo vivo en la Liga 1

Por otro lado, UTC de Cajamarca enfrenta a Alianza Lima en Matute. Un empate o una victoria en el Estadio Alejandro Villanueva les garantiza la permanencia sin depender de otros resultados. La presión también recae sobre Juan Pablo II y Comerciantes Unidos. Aunque están en una mejor posición, podrían caer en el abismo si no suman puntos y Ayacucho o UTC logran el objetivo.

ver también Universitario vs. Los Chankas rompe esquemas en la Liga 1: El partido será transmitido gratis por YouTube

En los demás encuentros, equipos como Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso buscan sellar su clasificación a la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Sport Huancayo, Cienciano, ADT y Los Chankas aún mantienen la esperanza de alcanzar el último cupo continental. El fair play en tarjetas mostradas, y la diferencia de goles serán cruciales en caso de empate en puntos, elevando el dramatismo.

Publicidad

Publicidad

Partidos que se jugarán al mismo tiempo

La jornada culminará con partidos simultáneos que tienen incidencia directa en las copas y el descenso, asegurando la integridad de la competición. El destino de varios clubes peruanos, tanto por la permanencia como por la ambición de la Copa Libertadores, se definirá en una tarde de máxima tensión.

Última fecha del fútbol peruano

Fecha Hora (Perú) Partido Estadio Dom 16 Nov 15:00 Sport Boys vs Alianza Atlético Estadio Miguel Grau, Callao Mié 19 Nov 15:00 Atlético Grau vs. Sporting Cristal Estadio Campeones del 36, Sullana Sáb 22 Nov 15:30 Los Chankas vs. Universitario Estadio Los Chankas, Andahuaylas Dom 23 Nov 15:00 Alianza Universidad vs. Juan Pablo II Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco Dom 23 Nov 15:00 Comerciantes Unidos vs. ADT Estadio Juan Maldonado, Cutervo Dom 23 Nov 15:00 Sport Huancayo vs. Cusco FC IPD Huancayo, Junín Dom 23 Nov 15:00 Cienciano vs. Ayacucho FC Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco Dom 23 Nov 15:00 Alianza Lima vs. UTC Estadio Alejandro Villanueva, Lima

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes ya es Tricampeón Nacional y ganó el Torneo Apertura.

Cusco FC (67 pts) y Alianza Lima (65 pts) compiten por el segundo lugar de la Tabla Acumulada.

El descenso a la Liga 2 se definirá entre Ayacucho FC (29 puntos) y UTC (32 puntos), entre otros.

Publicidad