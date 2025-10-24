Hincha de Alianza Lima chocó su auto contra el de Guillermo Viscarra y arquero tuvo sorpresiva reacción

Guillermo Viscarra se ha ganado el cariño de la hinchada de Alianza Lima, y muchos seguidores sueñan con conocerlo para agradecerle por su destacada actuación con el cuadro ‘íntimo’. No obstante, uno de esos admiradores jamás imaginó que su encuentro con el guardameta boliviano terminaría de una forma tan inesperada: chocando su auto contra el de él.

¿Qué pasó con el auto de Guillermo Viscarra?

A través de sus redes sociales, la esposa de Guillermo Viscarra, Cecilia Guanella, mostró la reacción del arquero de Alianza Lima, quien bajó de su vehículo para hablar con el conductor del otro auto, quien le confesó ser un hincha del club ‘blanquiazul’.

“Al regresar a Lima, el de atrás nos dio un pequeño golpe, pero igual nos chocó”, comenta la joven influencer al iniciar el video. Segundos después, se ve a ‘Billy’ conversando con el joven, claramente emocionado por tener la oportunidad de conocer al arquero del equipo del que es hincha.

“¡Qué emoción! Estoy realmente temblando”, confesó el conductor que chocó por accidente el auto de Viscarra. El arquero boliviano respondió de inmediato: “Sí, pero concéntrate en manejar”, tras lo cual su seguidor le ofreció disculpas.

A pesar del inesperado incidente, el hincha de Alianza Lima consiguió tomarse una foto con Viscarra y, al marcharse, gritó con entusiasmo: “¡Arriba Alianza!”, provocando risas en la esposa del arquero victoriano.

Los comentarios de los usuarios tras el gesto de Guillermo Viscarra

El clip se volvió viral en la cuenta oficial de TikTok de la esposa de Guillermo Viscarra, despertando múltiples reacciones entre los fanáticos del fútbol y seguidores de Alianza Lima, quienes destacaron la actitud del arquero boliviano ante un incidente que muchos otros habrían enfrentado con enfado o molestia.

”Felizmente no lo chocó a Zambrano”, ”Ya sé qué hacer para la próxima para una foto”, ”Todavía dice al final: ¡Arriba Alianza!”, ”A la firme ni cuenta me di hasta que vi los comentarios que era ‘Billy’ Viscarra” y ”Lo máximo. ¡Educado, amable, buena persona!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

