Néstor Gorosito confesó en siete sinceras palabras por qué se quedó en Alianza Lima para 2026

Gorosito explicó la razón de su continuidad en Alianza Lima. Franco Navarro, director deportivo, también dio los motivos.

Por Hugo Avalos

Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima.
Néstor Gorosito renovó su contrato con Alianza Lima y continuará al frente del primer equipo en 2026. Este jueves 23 de octubre tuvo una conferencia de prensa en donde manifestó sus sensaciones por su continuidad, así como también hizo un balance y adelantó a lo que aspira que pase en el siguiente año con el conjunto blanquiazul.

Tal como había adelantado en la previa al partido ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, Néstor Gorosito firmó la renovación de contrato y seguirá al frente de Alianza Lima por todo el 2026. Una decisión que se explica en el entendimiento entre el propio entrenador y la dirigencia, con Fernando Cabada a la cabeza.

Entre las resonantes declaraciones que dejó ‘Pipo’ durante la rueda de prensa, se conocieron los motivos por los que se le renovó su contrato. Tanto Franco Navarro, director deportivo del club, como el propio entrenador argentino expusieron sus razones.

¿Por qué Néstor Gorosito sigue en el cargo de entrenador de Alianza Lima?

Franco Navarro fue el primero en tomar la palabra en la conferencia de prensa donde expuso los motivos de la continuidad de Gorosito. “Esto obedece a un análisis integral del área deportiva. Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por lo que empezó en diciembre“, empezó diciendo.

Y continuó: “Creo que ha sido un año, a nivel internacional, inolvidable. Pasamos por distintas facetas y emociones. Nos permitió consolidar un plantel, revalorizarlo y también a la institución”.

En tanto, Néstor Gorosito, si bien destacó esos mismos aspectos que el director deportivo blanquiazul, expuso otro motivo. “Me siento en deuda con el club”, esas fueron las siete primeras palabras para explicar por qué renovó y seguirá en 2026.

“Alianza Lima nos da todo para ser campeones. Hicimos una temporada internacional extraordinaria, pero tenemos que mejorar a nivel local. No sentimos presión (por Universitario), presión es vestir la blanquiazul”, comentó.

Néstor Gorosito quiere título con Alianza Lima

Así como se garantizó su continuidad, Néstor Gorosito opinó que lo hecho a nivel internacional fue “muy bueno” y que tienen que mejorar a nivel local. A su vez, para 2026, auguró un título para el club.

“No es que hemos hecho hincapié en lo local o en lo internacional, después el hecho de jugar el torneo internacional y tanto tiempo, 18 partidos, prácticamente 10 meses, te lleva a un desgaste normal, pero bueno, trataremos de mejorar eso. El año que viene estaremos en un año muy bueno para la institución y debemos salir campeones“, se comprometió.

