La temporada 2025 de Alianza Lima ha concluido con un balance negativo a nivel local, a pesar de una fuerte inversión y una destacada participación internacional que, sin embargo, resultó insuficiente. Esta situación ha generado la necesidad de una reestructuración profunda para el año 2026.

Alianza Lima escogió a su portero

Uno de los principales focos de especulación era la portería, debido a los rumores del posible regreso de Pedro Gallese y el contrato vigente del boliviano Guillermo Viscarra. A pesar de la ilusión que el “Pulpo” Gallese siempre genera en Matute, el club ha tomado una decisión definitiva. El periodista Gerson Cuba de Radio Ovación confirmó que Guillermo Viscarra será el arquero de Alianza Lima para el 2026, ya que la directiva busca “hacer respetar el contrato vigente” del guardameta. Esto descarta oficialmente cualquier negociación con Gallese, quien milita actualmente en la MLS.

Pedro Gallese jugando en Alianza Lima, temporada 2019. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

La ratificación de Viscarra, quien se consolidó como titular indiscutible en 2025, se alinea con una política de gestión deportiva que busca estabilidad en los contratos a largo plazo. El portero boliviano, pieza clave en su selección, llegó con la intención de ser el “1” por varios años, y el club respalda ese compromiso, a pesar de algunas críticas esporádicas. De esta manera, Alianza Lima pone fin a una de las novelas de fichajes más recurrentes de los últimos años.

Guillermo Viscarra celebrando un gol de Alianza en la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Alianza Lima no entra en dudas

Con la portería resuelta, la gerencia deportiva puede concentrarse en otras áreas prioritarias para 2026. La planificación se enfoca en la llegada de hasta cinco refuerzos de peso, incluyendo un delantero centro extranjero de jerarquía y un defensa central, posiciones consideradas cruciales para elevar el nivel competitivo del equipo en la Liga 1 y en el torneo continental.

Esta tranquilidad se complementa con la confirmación de la continuidad del director técnico Néstor Gorosito para el próximo año, aunque el anuncio oficial del club aún está pendiente. La permanencia de Gorosito, sumada a la base de jugadores referentes como Hernán Barcos y Paolo Guerrero (quienes seguirían en un rol de apoyo), dibuja un panorama de estabilidad en el comando técnico y la capitanía del plantel.

Se definen por Guillermo Viscarra

Notamos claramente, como Alianza Lima ha disipado las dudas sobre su portería para 2026: Guillermo Viscarra se queda y la opción Gallese está descartada. Esta decisión marca el inicio de una reestructuración profunda que exige a los directivos ser precisos en los fichajes restantes, con el objetivo primordial de superar la frustración de la temporada actual y volver a competir por el título nacional con bases sólidas y un plantel renovado.