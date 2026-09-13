Hinchas de Alianza Lima destruyen con críticas a Alejandro Duarte: “Es el peor de los arqueros”

El reciente clásico del fútbol peruano dejó una herida profunda en la afición de Alianza Lima tras caer 2-1 ante Universitario de Deportes. El desenlace en el Estadio Alejandro Villanueva estuvo marcado por un error garrafal que desató la furia en plataformas digitales. Según los testimonios recopilados en Twitter, la hinchada no perdona esta dolorosa caída en casa que complica sus opciones al título.

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El blooper falta de Alejandro Duarte

El reloj marcaba el minuto 97 cuando una desatención defensiva cambió por completo el rumbo del crucial encuentro. El portero Alejandro Duarte y el defensa Gianfranco Chávez protagonizaron un insólito fallo al borde del área blanquiazul. Esta evidente falta de comunicación dejó el arco vacío, permitiendo que Lisandro Alzugaray marcara el tanto del triunfo crema.

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La furia de la hinchada de Alianza Lima

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales explotaron rápidamente contra el guardameta íntimo. Tomando como fuente directa los mensajes publicados en Twitter, los seguidores señalaron a Duarte como el responsable absoluto de ceder los tres puntos. “Alejandro Duarte es indefendible a día de hoy”, expresó un usuario claramente frustrado en dicha red social.

Otros internautas fueron mucho más severos en la misma plataforma, exigiendo la salida inmediata del jugador del plantel. “Que porquería eres Alejandro Duarte, por el bien de todos, hoy mismo deberían invitarlo a que se retire y se dedique a otra cosa”, sentenció un aficionado enfurecido. Asimismo, otro grupo de hinchas exigió enérgicamente: “Hoy mismo deben renunciar Alejandro Duarte y Salomón Libman. Ambos arqueros mediocres que se dediquen a otra cosa”.

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Señalamientos al comando técnico y futuro incierto

La indignación escaló cuando varios usuarios recordaron que esta situación viene arrastrándose desde hace varios encuentros. “Este Alejandro Duarte es el peor arquero de Alianza Lima de los últimos tiempos, pero no solo es su culpa sino de quien todo este tiempo ha insistido en él”, criticaron fuertemente en la red social. Ante esto, muchos pidieron un cambio de timón inmediato: “Es hora de que Pablo Guede se vaya, que Wilmar Valencia asuma y le dé otro aire al equipo es lo mejor que podría pasar”.

El malestar también se centró en la falta de alternativas en el banquillo de suplentes de la institución blanquiazul. “Por esto y más, Duarte no puede seguir la próxima campaña siendo un pedido expreso del club su no renovación por más que la gerencia deportiva diga lo contrario”, manifestaron. Los seguidores cerraron lapidarios asegurando: “Sus horrores nos costaron partidos pero lo más jodido es ver a la banca y no encontrar un buen suplente”.

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