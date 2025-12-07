Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Esposa de Hernán Barcos deja un mensaje que divide en la crisis al mundo Alianza Lima

Desde el entorno más cercano de Hernán Barcos apareció un mensaje inesperado. El cual marca una diferencia de criterios en la interna íntima.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Esposa de Hernán Barcos divide Alianza Lima con este mensaje.
© Composición BOLAVIPEsposa de Hernán Barcos divide Alianza Lima con este mensaje.

La reciente derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal no solo agravó su situación deportiva, sino que también encendió la polémica fuera de la cancha, con Giuli Cunha, esposa del delantero Hernán Barcos, en el centro de las especulaciones. Porque explotaron las diversas sensaciones después de una serie de comentarios en redes sociales, las cuales seguramente traerán diversos apuntes posteriores.

Publicidad

¿Mensaje en contra de Alianza Lima?

Poco después del partido, circuló en redes una supuesta captura de pantalla de un mensaje de la Sra. Cunha con la frase “la argolla más linda”. Aunque la autenticidad de esta imagen nunca se verificó y se presume que podría ser un montaje, su contenido —que sugería una supuesta “argolla” o grupo de poder interno en el equipo— avivó inmediatamente los rumores de una división en el vestuario.

Esta especulación cobró fuerza con la versión de que futbolistas de peso, como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, habrían influido para que Barcos perdiera su lugar en el once titular. Si bien el club no ha emitido comunicados oficiales, este contexto de malos resultados sirvió de caldo de cultivo para las teorías sobre problemas de camaradería.

Publicidad
Cuándo juega Sporting Cristal ante Cusco FC por la final de los Playoffs de la Liga 1 2025

ver también

Cuándo juega Sporting Cristal ante Cusco FC por la final de los Playoffs de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero se comió a la defensa de Sporting Cristal y puso el 3-1 en Matute

ver también

Paolo Guerrero se comió a la defensa de Sporting Cristal y puso el 3-1 en Matute

Hernán Barcos respaldado por su familia

El supuesto mensaje inicial desapareció rápidamente, siendo reemplazado por una publicación confirmada y validada por Giuli Cunha en sus historias de Instagram. El texto real, dirigido a Hernán Barcos, rezaba: “No era el juego que tu merecías, pero la vida sigue. Siempre contigo porque tú eres el mejor. ¡Que venga el 2026!”.

Si bien la intención principal era el apoyo incondicional a su esposo, la frase sobre el “juego que no merecía” fue ampliamente interpretada por la hinchada y la prensa como una clara señal de disconformidad de Cunha con la situación o el trato que estaría recibiendo el ‘Pirata’ dentro del equipo.

Publicidad

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

La combinación del rumor previo y la publicación oficial de la esposa de Barcos ha generado una fuerte polarización entre los seguidores aliancistas. Un sector ve en esto la confirmación del malestar interno y exige explicaciones, mientras que otro lo considera una simple expresión de afecto familiar que está siendo malinterpretada. En medio de la crisis de resultados, la directiva de Alianza Lima enfrenta el reto de manejar estos rumores para evitar una mayor desestabilización del plantel.

DATOS CLAVE

  • Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, publicó: “No era el juego que tu merecías”.
  • Un rumor no verificado circuló con una supuesta frase de Cunha sobre “la argolla más linda”.
  • La publicación de Cunha fue interpretada como disconformidad con el trato a Hernán Barcos en el equipo.
Publicidad
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Tras el despido de Néstor Gorosito, el fuerte pedido de los hinchas de Alianza Lima: "Deben irse"
Alianza Lima

Tras el despido de Néstor Gorosito, el fuerte pedido de los hinchas de Alianza Lima: "Deben irse"

Los tres futbolistas que no continúan en Alianza Lima tras perder ante Sporting Cristal
Alianza Lima

Los tres futbolistas que no continúan en Alianza Lima tras perder ante Sporting Cristal

Hinchas de Alianza Lima se enfrentan a la policía en Matute tras protesta contra la dirigencia
Alianza Lima

Hinchas de Alianza Lima se enfrentan a la policía en Matute tras protesta contra la dirigencia

Alianza Lima oficializa la salida de Néstor Gorosito: fracaso consumado en la Liga 1
Alianza Lima

Alianza Lima oficializa la salida de Néstor Gorosito: fracaso consumado en la Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo