La reciente derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal no solo agravó su situación deportiva, sino que también encendió la polémica fuera de la cancha, con Giuli Cunha, esposa del delantero Hernán Barcos, en el centro de las especulaciones. Porque explotaron las diversas sensaciones después de una serie de comentarios en redes sociales, las cuales seguramente traerán diversos apuntes posteriores.

¿Mensaje en contra de Alianza Lima?

Poco después del partido, circuló en redes una supuesta captura de pantalla de un mensaje de la Sra. Cunha con la frase “la argolla más linda”. Aunque la autenticidad de esta imagen nunca se verificó y se presume que podría ser un montaje, su contenido —que sugería una supuesta “argolla” o grupo de poder interno en el equipo— avivó inmediatamente los rumores de una división en el vestuario.

Esta especulación cobró fuerza con la versión de que futbolistas de peso, como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano, habrían influido para que Barcos perdiera su lugar en el once titular. Si bien el club no ha emitido comunicados oficiales, este contexto de malos resultados sirvió de caldo de cultivo para las teorías sobre problemas de camaradería.

Hernán Barcos respaldado por su familia

El supuesto mensaje inicial desapareció rápidamente, siendo reemplazado por una publicación confirmada y validada por Giuli Cunha en sus historias de Instagram. El texto real, dirigido a Hernán Barcos, rezaba: “No era el juego que tu merecías, pero la vida sigue. Siempre contigo porque tú eres el mejor. ¡Que venga el 2026!”.

Si bien la intención principal era el apoyo incondicional a su esposo, la frase sobre el “juego que no merecía” fue ampliamente interpretada por la hinchada y la prensa como una clara señal de disconformidad de Cunha con la situación o el trato que estaría recibiendo el ‘Pirata’ dentro del equipo.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

La combinación del rumor previo y la publicación oficial de la esposa de Barcos ha generado una fuerte polarización entre los seguidores aliancistas. Un sector ve en esto la confirmación del malestar interno y exige explicaciones, mientras que otro lo considera una simple expresión de afecto familiar que está siendo malinterpretada. En medio de la crisis de resultados, la directiva de Alianza Lima enfrenta el reto de manejar estos rumores para evitar una mayor desestabilización del plantel.

