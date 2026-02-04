Técnico de 2 de Mayo le tiró toda la responsabilidad a Alianza Lima para el partido de Copa Libertadores

En una entrevista exclusiva con el periodista Jean Pierre Maraví de Diario El Comercio, Eduardo Ledesma, estratega del 2 de Mayo, analizó el próximo cruce internacional. El técnico paraguayo no dudó en señalar el poderío económico del cuadro íntimo como el factor que los obliga a ser protagonistas.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima es mucho mejor que 2 de Mayo

Ledesma destacó que Alianza Lima posee un plantel “rico y poderoso”, subrayando el esfuerzo financiero realizado para fichar figuras de la talla de Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Miguel Trauco. Para el entrenador, esta inversión posiciona a los peruanos como los claros favoritos en la llave.

A pesar de la jerarquía de los nombres mencionados, el DT descartó que las posibles ausencias en el equipo de La Victoria representen una ventaja real. Según explicó, un club con tantos recursos cuenta con suplentes que saldrán al campo con la intención de demostrar que pueden ser titulares.

Publicidad

Publicidad

El objetivo del 2 de Mayo es claro: superar a Alianza y luego a Sporting Cristal para asegurar los beneficios económicos que otorga la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Lograr este hito significaría un ingreso vital y una exposición mediática sin precedentes para el club paraguayo.

Alianza Lima ya está en Paraguay para jugar la Copa Libertadores. (Foto: X).

Sin embargo, Ledesma mantiene los pies en la tierra y recordó que antes del choque por Libertadores deben enfrentar a Olimpia. Al equipo paraguayo lo calificó como un “gigante” que llega herido tras no haber clasificado a la máxima competición continental el año pasado.

Publicidad

Publicidad

Por esa misma razón, el estratega aseguró que eliminar a los equipos peruanos y avanzar en el torneo haría un “ruido gigantesco” en Sudamérica. Por ahora, la estrategia parece ser clara: ceder la presión al rival y aprovechar la motivación de un plantel que busca hacer historia.

ver también Malas noticias para Alianza Lima: Dos piezas claves no estarán ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores

¿Cuál será el próximo rival de Copa Libertadores?

Si 2 de Mayo logra vencer a Alianza Lima, su próximo desafío en la fase previa será Sporting Cristal. El equipo local al que se enfrentaría 2 de Mayo viene de realizar contrataciones importantes, buscando mejorar su rendimiento después de que en 2025 solo consiguiera clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Dónde se jugará el 2 de Mayo vs. Alianza Lima?

El Estadio Río Parapití, hogar del 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, es reconocido por la dificultad que representa para los equipos visitantes. Esto se debe a la intensa presión ejercida por su afición y a las condiciones climáticas propias de la zona fronteriza. Si logra avanzar, el equipo de Ledesma se enfrentaría a un desafío significativo contra Sporting Cristal, cuyo funcionamiento bajo la dirección de Paulo César Autuori ya está siendo minuciosamente analizado.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima ya trabajó en Paraguay para la noche de Copa Libertadores. (Foto: X).

DATOS CLAVES