Jairo Vélez pasó de la gloria en Universitario a las críticas potentes en Alianza Lima: “No lo entiendo”

El fútbol peruano vive un presente convulso con Jairo Vélez como protagonista, quien ha pasado de ser el héroe del tricampeonato crema a enfrentar un clima hostil en Alianza Lima. Tras el amargo empate 0-0 ante Alianza Atlético en Sullana, el volante rompió el silencio al aterrizar en la capital.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez no entiende las críticas en su contra

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, el ecuatoriano se mostró visiblemente confundido por la intensidad de los cuestionamientos de la hinchada blanquiazul. “Personalmente hay cosas que no se entienden; uno entiende la exigencia y todo, pero hay cosas que de verdad no entiendo”, declaró tajantemente ante la prensa.

Tweet placeholder

Esta reacción surge tras un partido donde el “Vendaval” neutralizó las ideas de Vélez, quien no pudo encontrar los espacios para habilitar a sus delanteros. La presión en Matute ha escalado rápidamente, ya que los aficionados esperaban una adaptación inmediata del jugador que dominó el mediocampo nacional en años anteriores.

Publicidad

Publicidad

Es imposible ignorar el peso histórico que carga el mediocampista, habiendo sido una pieza fundamental en el tricampeonato de Universitario. Su salida de la “U” hacia el eterno rival fue el movimiento más polémico del mercado de pases, elevando la vara de medición a niveles extremos.

Jairo Vélez antes jugó en Universitario y fue campeón nacional. (Foto: X).

Su pasado con Universitario de Deportes

Como motor del equipo merengue en la temporada reciente de 2025, Vélez demostró una jerarquía que hoy la hinchada íntima le reclama con urgencia. En tienda crema era el conductor indiscutible de los títulos, mientras que en La Victoria aún lucha por encontrar su sociedad ideal en el campo.

Publicidad

Publicidad

El contraste entre su pasado de gloria y su presente de críticas potentes refleja la volatilidad del fútbol peruano cuando se cruza la vereda de los clásicos rivales. Para muchos analistas, el “10” todavía está en un proceso de transición táctica bajo el nuevo esquema blanquiazul, muy distinto al que lo hizo brillar en Ate.

ver también Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado pronto

Jairo Vélez espera mejorar su rendimiento

Pese al empate al norte del país, el comando técnico de Alianza Lima mantiene el respaldo sobre el jugador, confiando en que recuperará su mejor versión física y futbolística. Sin embargo, el tiempo apremia y la tabla de posiciones no perdona la falta de efectividad en los metros finales del terreno de juego.

El próximo reto de los íntimos será crucial para determinar si Jairo Vélez logra silenciar las críticas con fútbol o si la presión mediática seguirá en aumento. Por ahora, el volante prefiere enfocarse en lo deportivo, intentando descifrar un entorno que, según sus propias palabras, le resulta incomprensible.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez debe demostrar en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES