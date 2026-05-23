Los Chankas se equivocaron en defensa, Vélez y Castillo no perdonaron, Alianza Lima cerca del Apertura

Jairo Vélez sorprendió a Los Chankas con un tremendo gol dentro del área y Alianza Lima cerca de celebrar el Torneo Apertura.

Alianza Lima aprovechó los errores en la defensa de Los Chankas para capitalizar sus goles. El cuadro visitante no pudo hacer nada para evitar el gran poderío en ataque de los dirigidos por Pablo Guede que dejaron en claro que si les dan espacio no perdonan y en 30 minutos anotaron 2 golazos.

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El primero se dio por un error en el mediocampo. Pavez fue más rápido que Quintana que demoró en soltar el balón, por lo que se la terminaron robando para la contra. La cual acabó en un pase del chileno dentro del área para Jairo Vélez. El nacionalizado peruano consiguió rematar raso y fuerte para vencer al arquero Camacho.

Así fue el gol de Jairo Vélez:

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 1⃣ – 0⃣ 𝗟𝗼𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗸𝗮𝘀



𝟭𝟮'' 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗩𝗲𝗹𝗲𝘇 pic.twitter.com/N4AsNk9QZC — Gallo Negro (@GalloNegroLives) May 24, 2026

Mientras tanto, el segundo gol de la contienda se daría antes de los 30 minutos. Disputa en el mediocampo que deja un balón libre, Eryc Castillo toma el esférico y con su característica velocidad avanza hacia el arco rival. Esperando el momento para poder burlar al único defensa que quedaba en el fondo y al cual supera, para luego vencer a Camacho.

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Así fue el golazo de Eryc Castillo:

🤯 EL GOLAZO QUE HIZO ERYC CASTILLO PARA PONER EL 2-0 DE ALIANZA LIMA ANTE CHANKAS



TIENEN EL APERTURA EN EL BOLSILLO pic.twitter.com/HAq7jI9cva — L1 DATA (@l1data) May 24, 2026

Alianza Lima ganador del Torneo Apertura

Con esta victoria frente a Los Chankas, el cuadro e Alianza Lima se convierte en ganador del Torneo Apertura. Posicionándose como uno de los grandes favoritos para lograr quedarse con el título de campeón a final de año. Pero tendrán que poder mantener ese nivel pensando en el siguiente campeonato.

De esta forma los ‘Blanquiazules’ celebran a falta de una jornada y llegarán al juego contra FC Cajamarca sin un gran peso encima. Ya que les permitirá estar tranquilos en un juego que podría ser de mero trámite. No obstante, para los ‘amarillos’ podría ser un juego vital pensando en salvarse.

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