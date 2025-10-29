James Rodríguez empieza a ser uno de los nombres más atractivos del mercado. Tal como adelantó el periodista César Luis Merlo, no continuará en León de México y será agente libre una vez que termine su vínculo en diciembre próximo. La gran incógnita pasa por su próximo club. Ahí es cuando aparecen muchos rumores y especulaciones, incluido clubes del Perú como Alianza Lima.

A través de su cuenta de X (Twitter), el periodista Omar Oré, más conocido como Mr. Bombazo, aseguró que James Rodríguez está “en el radar” de Alianza Lima. Como suele ser costumbre en sus publicaciones, utilizó varios emojis, pero coincidió con la información dada por Merlo asegurando su salida de México.

James Rodríguez necesita un club donde jugar el primer semestre de 2026, pensando en su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA. Por lo tanto, debe ir a un equipo con aspiraciones, donde se sienta importante, pero sobre todo, tenga continuidad.

¿James Rodríguez a Alianza Lima? El rumor que salió (X @MrBombazo).

Los clubes que buscan a James Rodríguez

Desde que surgió la información de que James Rodríguez no seguirá en León de México, han surgido muchos rumores sobre su futuro. La chance de Alianza Lima parece muy difícil al lado de otros clubes a los que también se lo vinculó al ‘crack’ colombiano.

Desde Ecuador, también surgió como opción la Liga de Quito, equipo con serias aspiraciones de lograr el título de la Copa Libertadores 2025. No se descartan que pueda aparecer otros equipos de Brasil o Argentina desde Sudamérica. ¿Colombia? Según reveló el periodista Julián Capera, no es prioridad, pero tampoco lo descarta si no hay ofertas que lo seduzcan.

Precisamente, este periodista señaló que la intención de James Rodríguez es seguir en el exterior donde mencionó a Monterrey como opción, al igual que el Real Oviedo de España. En tanto, desde México, el comunicador Paco Montes señaló que tiene opciones del fútbol de ese país para seguir, mientras que en la MLS también monitorean su situación.

¿Alianza Lima puede competir contra otros clubes por James Rodríguez?

Por los clubes que han sido mencionados, teniendo en cuenta que México, la MLS y la opción de Real Oviedo son superadoras desde lo económico, parece realmente difícil que Alianza Lima pueda ser opción para James Rodríguez.

Por lo tanto, si los ‘Blanquiazules’ quieren reforzarse en la posición de volante creativo o mediapunta deberán buscar otras opciones en el mercado.