Se vienen horas decisivas para el futuro de Pedro Gallese. Es que su contrato con Orlando City termina en diciembre de este 2025 y, según las últimas informaciones, no sería renovado. Por lo tanto, sería agente libre, lo que abre distintas opciones para continuar su carrera. ¿Alianza Lima? Todo parece indicar que continuaría en la MLS.

Pedro Gallese y Orlando City han mantenido conversaciones para la renovación de contrato. Sin embargo, según informó el periodista Alonso Contreras, los ‘Leones’ no llegan a la cifra pretendida por el arquero peruano para continuar el vínculo. De esta manera, salvo algún cambio repentino, el actual guardameta de la Selección Peruana sería agente libre.

Durante este año, el nombre de Pedro Gallese sonó como opción para Alianza Lima en un posible retorno al país. La realidad es que tanto el guardameta como el club no estarían en la labor para una negociación. ¿Por qué?

Gallese, sin acuerdo para renovar con Orlando City SC (X @alonso_inca).

Del lado de los ‘Íntimos’, la permanencia de Guillermo Viscarra en el club haría que no se busque un arquero por más que Gallese sea un nombre para ser titular indiscutido. En tanto, el ‘Pulpo’ tampoco estaría interesado en volver a Perú, al menos, por ahora.

Alianza Lima confía en Guillermo Viscarra para 2026 (Getty).

¿Dónde jugará Pedro Gallese en 2026?

Si bien las negociaciones entre Gallese y Orlando siguen en pie, lo cierto es que, según Alonso Contreras, hay varios clubes de la MLS que han preguntado su situación. Así, independientemente de si es en la Florida o en otro equipo, todo parece indicar que continuará en los Estados Unidos.

Orlando City no quiere desprenderse de una de las figuras de su plantel. En una temporada irregular, donde no pudo ganar en el partido por el Wild Card a los Playoffs ante Chicago Fire (derrota 3-1), el ‘Pulpo’ fue de lo mejor del equipo.

Los números no son del todo buenos para Pedro Gallese en este 2025. Con Orlando City, atajó en 40 partidos donde recibió 63 goles, pese a tener nueve vallas invictas. Por lo tanto, sacando estos últimos encuentros, haría un promedio de dos goles por partido recibidos cuando los sufrió.

Sin embargo, gran parte que los ‘Leones’ tengan alguna chance de meterse en los Playoffs fue por ciertos partidos en los que el arquero peruano fue figura. Además, cuando el defensor Robin Jansson ha estado ausente, ha sido uno de los capitanes del equipo en cancha.

Gallese fue capitán en ciertos partidos de Orlando (Getty).

Orlando City, ante una renovación importante de su plantel

El nombre de Pedro Gallese no sería el único en salir de Orlando City. Otro jugador clave y figura para el plantel dirigido por Óscar Pareja que podría dejar la franquicia es el uruguayo César Araújo. Según el mencionado periodista, Araújo cuenta con algunas propuestas del fútbol brasileño para continuar su carrera en 2026.

César Araújo, una de las figuras de Orlando City (Getty).

Hay un detalle no menor respecto a las situaciones del arquero y el mediocampista sudamericanos. Ambos están en el Top 10 de los jugadores con mejor salario en Orlando City. Gallese tiene el tercer mejor salario con una base de 960 mil dólares, cuyos bonus lo harían llegar a 1.2 millones de dólares. Araújo es el décimo con un salario que no supera los 550 mil dólares.

De todas maneras, son cifras que, en caso de salidas, Orlando City se sacaría de encima. Lo económico puede ser el factor que lleve a la institución de la Florida a dejar ir a estos dos sudamericanos pensando en reemplazarlos con otros jugadores.

