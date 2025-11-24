Alianza Lima está activando el mercado de pases local con la mira puesta en la temporada 2026 y ya tiene un objetivo claro: el lateral izquierdo Cristian Carbajal. Según reportes periodísticos cercanos a las negociaciones, el conjunto blanquiazul ha iniciado conversaciones formales para sumar al jugador que actualmente destaca en Sport Boys.

Próximo refuerzo de Alianza Lima

Carbajal, de 26 años, ha consolidado su carrera en la ‘Misilera’, demostrando una regularidad que lo ha posicionado como uno de los laterales izquierdos más sobresalientes de la Liga 1. Su buen desempeño en Sport Boys le valió incluso convocatorias a la Selección Peruana, lo que ha revalorizado su ficha y lo convierte en una pieza deseada para un club con aspiraciones de Copa Libertadores 2026. Curiosamente, el jugador cuenta con formación de cantera en Sporting Cristal, el rival tradicional, lo que añade un matiz especial a este posible fichaje.

Cristian Carbajal jugando en Sport Boys. (Foto: X).

Su llegada generaría una competencia interna crucial en el sector defensivo izquierdo del plantel aliancista. La información sobre el avance de las tratativas fue confirmada por el periodista Uriel Iugt. A través de sus redes sociales, Iugt detalló que las negociaciones entre Alianza Lima y Sport Boys giran en torno al monto de la transferencia. Dado que Carbajal tiene contrato vigente con el club rosado, Alianza Lima debe negociar una salida anticipada mediante un acuerdo económico.

Alianza Lima pagaría por este jugador

Un punto clave es la cláusula de rescisión, fijada en US$150.000. No obstante, la directiva blanquiazul busca cerrar la operación por una cifra ligeramente inferior. La estrategia se apoya en el interés del propio jugador de dar el salto a un equipo que disputará la Copa Libertadores. Ambas partes están trabajando para limar estas diferencias y concretar el acuerdo en los próximos días.

La posible incorporación de Carbajal encaja perfectamente en la reestructuración del plantel de Alianza Lima. Aunque también se ha rumoreado la opción de un lateral de mayor experiencia como Miguel Trauco, Carbajal ofrece al comando técnico una alternativa más joven, con gran despliegue físico y potencial de futura reventa.

Cristian Carbajal ficharía por Alianza Lima

De concretarse la operación, Cristian Carbajal se perfila para ser anunciado oficialmente como el primer gran refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada, inyectando juventud, proyección y competencia a la defensa. Este movimiento busca fortalecer al equipo tanto en la Liga 1 como para afrontar con un plantel más robusto y balanceado la exigencia de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

