El jugador que Alianza Lima le quiere sacar a Sporting Cristal antes del Play Off

La temporada regular llegó a su final en la Liga 1, pero todavía falta conocer el orden de los clubes que irán a la próxima Copa Libertadores. En este caso, Alianza Lima va a tener que jugar primero contra Sporting Cristal. Rival al cual al parecer le quiere quitar a un jugador pensando en el año 2026. Se conoció que ya hay incluso comunicación para tratar de cerrarlo pronto.

Lo que se ha podido conocer mediante el periodista deportivo Gerson Cuba, es el interés por tener un nuevo portero. Al parecer, se contemplaría alguna salida en el arco para la siguiente temporada. Guillermo Viscarra tiene contrato vigente, mientras que Ángelo Campos acaba su vínculo con los íntimos pronto, así que podría ser por él que se está viendo reemplazos.

¿Qué portero quiere contratar Alianza Lima para el 2026?

En este caso, Alianza Lima quiere pescar en Sporting Cristal y ya han entablado conversaciones con Alejandro Duarte. Quieren al golero de 31 años como suplente para el siguiente año. Esto debido a que su contrato está cerca de terminar, así que lo podrían sacar gratis del Rímac y sumar un buen suplente para el futuro.

Alianza Lima busca a Alejandro Duarte (Foto: X).

Esta temporada Duarte no ha tenido acción, hablamos que a lo largo del año ha disputado tan solo 2 partidos. El primero fue ante UTC que terminó siendo goleado 4-1, mientras que después tapó ante Ayacucho FC al que lograron vencer por 1-4. Luego ha estado en la banca y muchos partidos del Torneo Clausura ni en lista apareció.

Por lo que en Sporting Cristal no quieren contar más con sus servicios, lo que facilitaría su llegada a Alianza Lima. Ahora, no se sabe a que otros porteros tengan en la mira para reforzar el arco. Recordemos que Pedro Gallese está libre en estos momentos y sería un refuerzo enorme. Pero posiblemente el ‘pulpo’ esté buscando quedarse en el exterior por un tiempo más.

Alianza Lima y Sporting Cristal al Play Off

Esta negociación justo se da ahora que los ‘Blanquiazules’ van a jugar ante los ‘Celestes’ en el Play Off por la Copa Libertadores. Tras quedar terceros y cuartos, ambos elencos buscarán su pase a la final ante Cusco FC en donde el premio será ser Perú 2. Lo que no es nada despreciable teniendo en cuenta que podrán ganar una fuerte suma de dinero solo por participar.

En este caso, los Play Off se jugarán el día martes 2 y sábado 6 de diciembre. Lo más probable que el primer juego sea en el Nacional, mientras que la vuelta en el Alejandro Villanueva.

