La novela de Kevin Serna entra en su momento más tenso. El extremo colombiano de 28 años ya llegó a un acuerdo de palabra con Boca Juniors, pero la operación se encuentra en riesgo por una fuerte traba económica impuesta por Fluminense, actual dueño de su pase.

Según se conoció, Fluminense rechazó la oferta inicial de Boca y fijó su precio en 7 millones de dólares, cifra que por ahora el conjunto argentino no está dispuesto a pagar. Esta diferencia amenaza con frenar una negociación que parecía encaminada.

En paralelo, Alianza Lima sigue el caso muy de cerca, ya que posee el 30% del pase de Serna, lo que le permitiría recibir una suma importante si la transferencia se concreta. Para los íntimos, esta venta representa un ingreso clave para fortalecer su presupuesto de la temporada 2026.

Sin embargo, en Matute también hay preocupación: si la negociación se cae, Alianza no recibiría ni un solo dólar, perdiendo una oportunidad económica que podría marcar diferencia en su planificación deportiva.

Boca quiere sí o sí a Serna. (Foto: X)

Fluminense pide más dinero por venta de Kevin Serna

Mientras Boca intenta destrabar la operación y Fluminense se mantiene firme en su postura, el futuro de Kevin Serna sigue en el aire, con tres clubes atentos a cada movimiento. El ‘Flu’ exigió 7 millones de dólares por el extremo, con lo que Alianza recibiría alrededor de 2.100.000 dólares.

Las próximas horas serán decisivas para saber si el extremo colombiano llega a La Bombonera o si esta historia termina siendo uno de los grandes traspasos frustrados del mercado.

Kevin Serna festejando un gol con Fluminense. (Foto: Fluminense)

¿Cuánto recibirá Alianza por la venta de Kevin Serna a Boca?

Alianza Lima ganará el 30% del monto total que Boca Juniors ofrezca a Fluminense por Kevin Serna. Esto quiere decir que si lo compra por 7 millones de dólares, para el club íntimo serán alrededor de 2 millones de dólares.

¿Cuánto dinero vale actualmente Kevin Serna?

Kevin Serna vale 5 millones de euros a sus actuales 28 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Kevin Serna acordó con Boca Juniors, pero Fluminense traba la operación económica.

Fluminense exige 7 millones de dólares para liberar el pase del extremo.

Alianza Lima recibiría 2.100.000 dólares al poseer el 30% de la ficha.

