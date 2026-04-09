Giro inesperado y mensaje claro desde la interna de Alianza Lima. Cuando todo apuntaba a una salida anticipada, el club tomó una decisión radical sobre Federico Girotti: se queda y será parte del proyecto, pese a las dudas iniciales.

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Según reveló el periodista José Varela en su canal de YouTube, la institución descartó por completo cualquier posibilidad de préstamo o venta. Una postura firme que contrasta con los rumores recientes y que deja en evidencia que aún existe confianza en el delantero argentino.

El escenario es particular. Pablo Guede no lo tiene como una de sus primeras opciones, pero aun así le abrirá espacio. La decisión no pasa por un gusto inmediato, sino por una evaluación más amplia del potencial del jugador dentro del plantel.

Desde el entorno del club consideran que su bajo protagonismo responde, en gran parte, a un proceso de adaptación. Federico Girotti atraviesa sus primeros meses en Lima, lejos de su entorno habitual, lo que habría influido en su rendimiento.

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Alianza Lima define continuidad de Federico Girotti

En ese contexto, la apuesta es clara: darle continuidad para que encuentre su mejor versión. Pablo Guede le brindará oportunidades y el jugador tendrá margen para revertir la situación en un tramo clave de la temporada.

Así, Alianza Lima cambia el rumbo y decide sostener a Federico Girotti. Una jugada que puede parecer arriesgada hoy; pero que, si responde en la cancha, puede terminar siendo una de las decisiones más acertadas del año.

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La foto que puso Alianza Lima cuando presentó de manera oficial a Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

La radical postura de Alianza Lima con Federico Girotti

Según el periodista José Varela, la postura de Alianza Lima es clara sobre Federico Girotti: “De ninguna manera se contempla que Federico Girotti salga de Alianza Lima, confían en su potencial y confían que es un jugador que llenará las expectativas que se han depositado sobre él. Además, me indicaron que el técnico Pablo Guede le dará oportunidades de ser considerado y que quizá (el actual rendimiento) sea todo por un tema de adaptación pues está solo en Lima”.

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

El delantero Federico Girotti tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028.

Datos claves

Federico Girotti continuará en Alianza Lima tras descartarse su venta o préstamo este año.

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El periodista José Varela confirmó que la institución decidió sostener al delantero argentino.