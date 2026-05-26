Tras salir campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima, Federico Girotti habló sobre su presente con una fuerte confesión.

Federico Girotti habló con total sinceridad luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima y dejó una frase que generó fuerte repercusión entre los hinchas blanquiazules debido a su poca continuidad durante el semestre bajo las órdenes del técnico Pablo Guede.

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El delantero argentino de 26 años reconoció públicamente que no imaginaba vivir un primer semestre con tan poca participación desde su llegada al fútbol peruano, especialmente considerando la expectativa que generó su fichaje desde Argentina.

“Sinceramente no fue lo que esperaba: tener pocos minutos. Yo vine a jugar, a sumar y espero que en el segundo semestre pueda tener más minutos para demostrarle a la gente para qué vine”, declaró Federico Girotti en entrevista exclusiva con L1 MAX.

Además, el atacante profundizó sobre el aspecto personal y emocional que significó este proceso en Alianza Lima, revelando que le costó mucho adaptarse tras salir por primera vez de Argentina.

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Federico Girotti y Gaspar Gentile festejando el título del Torneo Apertura 2026 de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Federico Girotti reveló su difícil adaptación en Alianza Lima

“Dedico el logro del Torneo Apertura a mi familia pues pasé momentos difíciles y estuve casi cuatro meses sin ellos. Jugué poco, fue complicado y espero tener más minutos en el segundo semestre. Estar lejos de la familia es complicado y es la primera vez que salgo de Argentina, me costó”, comentó Federico Girotti.

Pese a haber llegado a Alianza Lima como uno de los fichajes más importantes del año, en una operación cercana a los dos millones de dólares, el delantero apenas acumuló 182 minutos en nueve partidos disputados durante el Torneo Apertura 2026, sin haber sido titular en ninguno de ellos y registrando solamente un gol en toda la campaña.

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Federico Girotti fue fichado por Alianza Lima desde Talleres de Córdoba por el pago aproximado de dos millones de dólares. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, tras ser fichado en enero del 2026 desde Talleres de Córdoba.

¿Cuánto vale Federico Girotti actualmente?

Federico Girotti vale 1.5 millones a sus actuales 26 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Federico Girotti se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 bajo la dirección de Pablo Guede.

El delantero argentino de 26 años admitió públicamente su disconformidad por sumar pocos minutos.

El atacante Federico Girotti apenas acumuló 182 minutos en nueve partidos y registró un gol.