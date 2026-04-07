Los 7 jugadores de Alianza Lima más discutidos por los hinchas: gastó 4 millones de dólares en sus pases

La derrota en el último clásico ante Universitario ha desatado una crisis de confianza en La Victoria. La hinchada blanquiazul señala directamente a los refuerzos que llegaron con bombos y platillos para esta temporada 2026.

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Alianza Lima invirtió mucho dinero

El Fondo Blanquiazul realizó una inversión histórica que supera los 4.15 millones de dólares en la compra de pases. Sin embargo, el alto costo de estas operaciones no se ha traducido aún en un dominio futbolístico dentro del campo de juego.

El caso más crítico es el de Federico Girotti, por quien Alianza Lima desembolsó 1.5 millones de dólares. El delantero argentino, llamado a ser la gran figura de la Liga 1, no ha logrado consolidarse como el referente de área que el equipo necesita.

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A esta lista se suma Luis Ramos, cuya ficha costó 1 millón de dólares tras su gran paso por Cusco FC. Tanto Ramos como Girotti parecen vivir a la sombra de Paolo Guerrero, una situación que la afición califica como un desperdicio de recursos financieros.

Josué Estrada en los entrenamientos de Alianza Lima. (Foto: X).

Los más criticados en Alianza Lima

Por su parte, la compra definitiva de Alan Cantero por 600 mil dólares también genera intensos debates. El atacante no ha mostrado la regularidad necesaria para justificar una de las apuestas económicas más fuertes del club en los últimos años.

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En el sector creativo, Gaspar Gentile ($300K) es otro de los señalados tras el clásico. A pesar de su habilidad como extremo, su falta de peso en los metros finales ha provocado que el hincha cuestione el monto pagado por su cláusula de salida.

Prácticamente no juegan actualmente

La defensa también aporta nombres a esta lista con Josué Estrada ($300K) y Cristian Carbajal ($250K). Ambos laterales llegaron para reforzar las bandas, pero fueron superados tácticamente en el partido más importante del semestre, sumándose al joven D’Alessandro Montenegro ($200K).

El panorama para Alianza Lima es complejo, pues tener más de 4 millones de dólares bajo cuestionamiento es un lujo que el club no puede permitirse. La presión sobre el comando técnico para reactivar estos activos es total tras el fracaso en el clásico.

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Gaspar Gentile opción dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

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