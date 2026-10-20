Se confirmó la fuerte lesión de Esteban Pavez y sufre Pablo Guede

Pablo Guede no para de sufrir por el físico de sus futbolistas. En esta ocasión, pierde definitivamente a Esteban Pavez por, al menos, los próximos dos partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Es que se confirmó la dura lesión que sufrió el volante chileno en el último duelo ante Atlético Grau en Matute.
Esteban Pavez sufrió un desgarro en el partido ante Atlético Grau, tal como informaron los periodistas Mario Pinedo y Marcello Merizalde en sus respectivas cuentas de X. De esta manera, no podrá estar en el partido ante CD Moquegua ni ante Sporting Cristal.
Esteban Pavez desgarrado (X @mariopinpan14).
El volante chileno de 36 años es una de las piezas fundamentales de Pablo Guede en la alineación titular de Alianza Lima. De hecho, ante Atlético Grau, volvió a ser titular tras haberse ausentado ante Cusco FC. Sin embargo, ante los ‘Albos’ apenas pudo jugar 45 minutos y fue reemplazado en el entretiempo por Jesús Castillo.
Pablo Guede debe pensar en el reemplazo de Esteban Pavez
Para el partido ante CD Moquegua, Pablo Guede ya tiene un gran problema por delante tratando de reemplazar a Esteban Pavez. Al ser un futbolista indispensable en su alineación, la dificultad por ocupar su lugar es grande, sobre todo en una zona del campo que busca ser equilibrio entre defensa y ataque.
Según informó Gerson Cuba, Guede tendría como opciones de reemplazo a Gianfranco Chávez y a Jesús Castillo. El primero fue titular ante Cusco FC donde los ‘Blanquiazules’ ganaron 2-1, mientras que el segundo fue quien ingresó en el segundo tiempo ante Atlético Grau en la victoria 3-1.
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Así, el entrenador no la tendrá fácil para pensar en su reemplazante. No obstante, tampoco estará ante Sporting Cristal, el partido más importante que tendrá el cuadro íntimo en este final de temporada donde busca el título nacional.
Todas las bajas de Alianza Lima
En estos momentos, Pablo Guede no puede contar con Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo, ni tampoco con Alessandro Burlamaqui, quien está bajo un proceso de rehabilitación física. Pensando en el partido ante CD Moquegua, hay algunas dudas con los estados físicos de Mateo Antoni, Jairo Vélez y Nicolás Díaz.
DATOS CLAVE
- Esteban Pavez: sufrió un desgarro ante Atlético Grau y será baja en Alianza Lima.
- Dos partidos: el volante se pierde los duelos ante CD Moquegua y Sporting Cristal.
- Gianfranco Chávez y Jesús Castillo: son las opciones de Pablo Guede para reemplazarlo.