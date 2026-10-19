Franco Velazco le tiró un dardo directo a Pablo Guede después de ningunearlo en conferencia de prensa

El administrador temporal de Universitario, le tiró con todo al técnico argentino de Alianza Lima. Franco Velazco, le contestó a Pablo Guede.

La definición del torneo se puso incandescente no solo en el terreno de juego, sino también en los micrófonos. Un cruce verbal de alto voltaje encendió la rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en la recta final de la temporada.

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Todo estalló cuando el estratega blanquiazul, Pablo Guede, minimizó públicamente al administrador del cuadro merengue, cuestionando su trayectoria en el balompié y sugiriendo que solo buscaba cámaras. Sin embargo, la respuesta desde el bando crema no tardó en llegar y remeció el ambiente futbolístico.

Franco Velazco administrador temporal de Universitario. (Foto: X).

El duro ataque de Pablo Guede en conferencia

Tras un encuentro victoriano, Pablo Guede sorprendió con duras declaraciones contra Franco Velazco. Al ser consultado por comentarios previos del directivo de la ‘U’, el argentino prefirió ningunearlo tajantemente.

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“No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es ¿Tiene algún peso en el fútbol?”, arremetió Guede ante los medios. Además, el DT mandó a administrar al dirigente y lanzó una puya sobre la inestabilidad de banquillos en el compadre: “Si yo gané o perdí dos clásicos y estoy en el cargo; él ganó dos y echó a cuatro entrenadores… Debe querer notoriedad o lo que sea. Que administre, que lo está haciendo bien”.

La picante respuesta de Franco Velazco

Lejos de encogerse, Franco Velazco esperó la victoria de Universitario por 4-1 ante Alianza Atlético en Trujillo para devolver el golpe. Ante las preguntas de la prensa, el dirigente primero le restó importancia al asunto comentando que estaba enfocado en el equipo femenino tras su viaje a Quito.

Sin embargo, a la hora de responder sobre las descalificaciones del DT íntimo, Velazco fue directo al hueso: “Ahora no es el momento para mí entrar en dimes y diretes. En verdad nunca ha sido mi estilo tampoco, pero a fin de año vamos a ver quién hizo mejor las cosas”.

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Para rematar el momento, el administrador crema soltó una carcajada y dejó una frase cargada de ironía que rápidamente se volvió viral: “Estamos concentrados en lo que es el resto del campeonato. Esto es fútbol… el que se pica, pierde, así que tranquilo nomás”.

Calientan la recta final del campeonato

El picante intercambio le añade una dosis extra de dramatismo a la pelea por el título nacional. Mientras Alianza Lima y Universitario luchan punto a punto por la cima, la guerra dialéctica entre sus principales figuras promete seguir dando de qué hablar.

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La moneda está en el aire y la sentencia final de Franco Velazco dejó la mesa servida: al término de la temporada se sabrá qué proyecto y qué gestión rindió mejores frutos en la cancha.

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