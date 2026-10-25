Pablo Guede encaró a un periodista tras victoria de Alianza Lima: “No le voy a escapar a las cosas”

Tras ser consultado por la validez del gol de Alan Cantero con el que ganaron 1-0 ante CD Moquegua, la palabra de Pablo Guede fue muy enfática contra un periodista que puso en duda dicha situación.

Si bien el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre fue lo más importante dentro de los intereses del equipo, la conferencia de prensa de Pablo Guede también se llevó todos los reflectores. El entrenador argentino, fiel a su estilo, respondió tajantemente una situación en particular y encaró de forma muy enfática la consulta de un periodista.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que dentro de las polémicas del encuentro tuvimos el único gol anotado por Alan Cantero. Tras un cabezazo en área de CD Moquegua, no se llegó a apreciar con mucha claridad si es que el balón traspasó o no la línea de gol del arco defendido por Carlos Grados. En base a ello fue la pregunta del comunicador y Pablo Guede se fue con todo para aclarar que la acción fue válida.

“¿No es peor que el VAR no haya funcionado? ¿No es peor que el VAR por momentos no haya funcionado? Yo no le voy a escapar a las cosas. Te pregunto, ¿crees que la pelota no entró? Yo acabo de ver la imagen cuando el arquero hace así con la mano adentro y la pelota pica adentro. Yo la acabo de ver recién porque en el partido no la vi. A partir de ahí es gol“; declaró Pablo Guede.

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En esta misma línea, el entrenador de Alianza Lima dejó un mensaje mucho más contundente. “Tú me dices que hubo suspicacias del arbitraje, sería bueno que lo que dices, sea para todos. Lo mismo que acabas de decir, que lo denuncies para todos los equipos y eso estaría buenísimo. Como acabas de denunciar una cosa, que el árbitro sale con una camiseta, estaría bueno que lo hagas para todos los equipos, y estaría bueno también que analices el calendario”.

🗣️🔵 Así fue la respuesta de PABLO GUEDE al ser cuestionado por el gol de ALIANZA LIMA. pic.twitter.com/2YWzjuQD2T — Fútbol en América (@FAamericatv) October 25, 2026

El nuevo objetivo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Dejando de lado la más reciente y picante respuesta de Pablo Guede en conferencia de prensa luego del triunfo ante CD Moquegua en condición de visita, ahora Alianza Lima está más entonado que nunca y deberá alistarse para el clásico frente a Sporting Cristal. El duelo se disputará el próximo jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Alberto Gallardo.

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La buena noticia para los blanquiazules es que Renzo Garcés podrá jugar al haber estado hoy en capilla y no haber recibido la quinta tarjeta amarilla del Torneo Clausura 2026. Es así que Alianza Lima llega con el plantel casi completo, a la espera de que Mateo Antoni pueda estar apto desde lo físico. Por otro lado, jugadores como Paolo Guerrero y Esteban Pavez siguen en proceso de recuperación y por ahora quedarían descartados para jugar ante Sporting Cristal.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Pablo Guede defendió el gol de Alan Cantero en su conferencia de prensa.

defendió el gol de en su conferencia de prensa. 29 de octubre jugarán Alianza Lima y Sporting Cristal a las 15:30 horas .

jugarán y a las . Renzo Garcés está habilitado, pero Paolo Guerrero y Esteban Pavez están descartados.