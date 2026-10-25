Pese a ganar en Moquegua, los 2 jugadores de Alianza Lima que más critican: “Restan al equipo”

Al margen de la gran victoria de Alianza Lima frente a CD Moquegua, las exigencias de los hinchas sigue firme y apuntaron contra un par de nombres que hoy fueron titulares.

Claramente, Alianza Lima necesitaba el triunfo el día de hoy ante CD Moquegua y así lo consiguió. Con un solitario gol de Alan Cantero en los minutos finales del encuentro, estos tres puntos son claves para las aspiraciones del equipo pensando en el título nacional. Pese a todo ello, la exigencia del hincha se mantiene más fuerte que nunca y cuestionó el nivel de dos jugadores.

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Sabiendo que no fue un encuentro sencillo y que CD Moquegua también tuvo algunas chances de peligro sobre el área de Alianza Lima, el pueblo blanquiazul se hizo presente en redes sociales y apuntó en contra de Luis Advíncula y de Federico Girotti. Ambos fueron titulares y al parecer no generaron ningún tipo de respaldo de que realmente estén dando la talla con la camiseta blanquiazul.

“Confío en los refuerzos extranjeros que traiga Guede. Advíncula debe largarse junto con Girotti. Qué malos son”, “Girotti y Advincula no pueden seguir jugando, restan al equipo” y “¿Qué pasa? ¿Más ganas? ¿Está Advíncula en el equipo porque asusta? Girotti solo es el bonito que modela los polos porque después qué hace? Ay Alianza, despierten”; fueron los comentarios más resonantes de los hinchas íntimos en contra del defensor y del delantero.

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Fuente: ‘X’.

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Las sensaciones en la interna de Alianza Lima tras el triunfo ante CD Moquegua

Con la felicidad y tranquilidad de haber conseguido una muy buena victoria por 1-0 en condición de visita ante CD Moquegua, desde la interna de Alianza Lima resaltaron que fue encuentro bastante reñido y peleado ya que el rival se hace fuerte jugando en su casa. Así lo evidenció Alan Cantero, quien conversó con L1 MAX post partido al ser quien anotó el único gol en el Estadio 25 de Noviembre.

“Es muy importante esta victoria. Nosotros venimos acá a ganar. Fue un partido difícil contra un rival que acá se hace muy fuerte, pero con el esfuerzo de todo el grupo, este triunfo es para la gente. Por ahí no venía encontrando el gol y lo más importante es el equipo, lo que uno puede darle al equipo y ayudar desde dónde me toque. Nosotros somos un grupo unido y lo demostramos en todos los partidos de local y visitante“; declaró Alan Cantero.

🎙️Alan Cantero: "SENTÍ QUE METÍ EL CABEZAZO Y LUEGO NO SÉ QUÉ PASÓ. Fue un partido muy difícil con un rival que se hace fuerte de local".#AlianzaLima



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