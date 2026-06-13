Alineaciones confirmadas Haití vs Escocia: jugadores clave y formación táctica

Haití y Escocia continúan la jornada de sábado con su partido del Grupo C. Conoce los jugadores titulares y todos los detalles para el duelo.

Haití y Escocia disputan el tercer partido de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026. Por el Grupo C de competencia, Los Granaderos y The Tartan Army se ven las caras para completar la primera jornada tras el Brasil vs Marruecos. Ambas selecciones tienen todo definido para su debut en esta Copa del Mundo.

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Haití, dirigido por el francés Sébastien Migné, vuelve a un Mundial tras 52 años de ausencia (su única participación fue en Alemania 1974). Para ello, ha tenido que reforzarse de buena manera con varios jugadores no nacidos en dicho país, pero con raíces haitianas. Así, logró una buena actuación en las Eliminatorias Concacaf y logró la clasificación mundialista.

Escocia, con Steve Clarke al frente, por su parte, ha tenido que esperar 28 años para volver a una Copa del Mundo. Para lograr su pase a este Mundial, ganó el Grupo C de las Eliminatorias UEFA donde dejó sin chances a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia. Ahora, va a todo o nada en esta competencia.

Tercer partido del día: Haití y Escocia se enfrentan en Boston. 🙌#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2026

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Alineaciones confirmadas para Haití vs Escocia

HAITÍ

Johny Placide

Carlens Arcus

Ricardo Adé

Hannes Delcroix

Martin Expérience

Danley Jean-Jacques

Jean-Ricner Bellegarde

Louicius Deedson

Ruben Providence

Frantzdy Pierrot

Wilson Isidor

DT: Sébastien Migné

ESCOCIA

Angus Gunn

Aaron Hickey

Jack Hendry

Grant Hanley

Andrew Robertson

Lewis Ferguson

Scott McTominay

John McGinn

Ben Gannon-Doak

Lawrence Shankland

Che Adams

DT: Steve Clarke

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Jugadores claves y alineaciones tácticas de Haití y Escocia

Ambas selecciones tienen un dibujo de juego con cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos delanteros. No son equipos muy diferentes entre sí, aunque Haití hace pesar el juego físico de sus dos atacantes, mientras que Escocia busca un juego más directo y veloz.

Los jugadores claves, precisamente, en Haití, serán sus centrodelanteros con Wilson Isidor como gran estrella por su presente, jugando en el Sunderland. El capitán Johny Placide, del Bastia, su arquero, también es un referente en el equipo.

En Escocia, en tanto, hay nombres más conocidos. Scott McTominay y John McGinn son los líderes de este seleccionado, aunque tampoco hay que descartar al lateral Andrew Robertson, todos futbolistas que han jugado en Premier League.

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Datos claves