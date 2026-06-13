Alineaciones confirmadas Haití vs Escocia: jugadores clave y formación táctica

Haití y Escocia disputan el tercer partido de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026. Por el Grupo C de competencia, Los Granaderos y The Tartan Army se ven las caras para completar la primera jornada tras el Brasil vs Marruecos. Ambas selecciones tienen todo definido para su debut en esta Copa del Mundo.
Haití, dirigido por el francés Sébastien Migné, vuelve a un Mundial tras 52 años de ausencia (su única participación fue en Alemania 1974). Para ello, ha tenido que reforzarse de buena manera con varios jugadores no nacidos en dicho país, pero con raíces haitianas. Así, logró una buena actuación en las Eliminatorias Concacaf y logró la clasificación mundialista.
Escocia, con Steve Clarke al frente, por su parte, ha tenido que esperar 28 años para volver a una Copa del Mundo. Para lograr su pase a este Mundial, ganó el Grupo C de las Eliminatorias UEFA donde dejó sin chances a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia. Ahora, va a todo o nada en esta competencia.
Tercer partido del día: Haití y Escocia se enfrentan en Boston. 🙌#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 13, 2026
Alineaciones confirmadas para Haití vs Escocia
HAITÍ
- Johny Placide
- Carlens Arcus
- Ricardo Adé
- Hannes Delcroix
- Martin Expérience
- Danley Jean-Jacques
- Jean-Ricner Bellegarde
- Louicius Deedson
- Ruben Providence
- Frantzdy Pierrot
- Wilson Isidor
- DT: Sébastien Migné
Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia, por la Fase de Grupos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
ESCOCIA
- Angus Gunn
- Aaron Hickey
- Jack Hendry
- Grant Hanley
- Andrew Robertson
- Lewis Ferguson
- Scott McTominay
- John McGinn
- Ben Gannon-Doak
- Lawrence Shankland
- Che Adams
- DT: Steve Clarke
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Jugadores claves y alineaciones tácticas de Haití y Escocia
Ambas selecciones tienen un dibujo de juego con cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos delanteros. No son equipos muy diferentes entre sí, aunque Haití hace pesar el juego físico de sus dos atacantes, mientras que Escocia busca un juego más directo y veloz.
Los jugadores claves, precisamente, en Haití, serán sus centrodelanteros con Wilson Isidor como gran estrella por su presente, jugando en el Sunderland. El capitán Johny Placide, del Bastia, su arquero, también es un referente en el equipo.
En Escocia, en tanto, hay nombres más conocidos. Scott McTominay y John McGinn son los líderes de este seleccionado, aunque tampoco hay que descartar al lateral Andrew Robertson, todos futbolistas que han jugado en Premier League.
Datos claves
- Haití y Escocia juegan su primer partido del Mundial 2026 este sábado 13 de junio.
- El director francés Sébastien Migné lidera el regreso de Haití tras 52 años de ausencia.
- El entrenador Steve Clarke dirige a Escocia, que vuelve al torneo tras 28 años esperando.