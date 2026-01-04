La pretemporada 2026 de Alianza Lima ha iniciado con una polémica que ya enciende las redes sociales: el estado físico de Miguel Trauco. El experimentado lateral izquierdo, considerado una de las figuras para esta temporada, se ha presentado a los trabajos con un notorio sobrepeso, generando la inmediata reacción de los exigentes hinchas blanquiazules. Este hecho no solo pone en tela de juicio su profesionalismo, sino que también reabre el debate sobre el compromiso de algunos futbolistas con la institución en un año donde la revancha deportiva es imperativa.

Cuestionamientos directos contra Miguel Trauco

Las críticas no se hicieron esperar, especialmente en plataformas como Twitter (ahora X), donde la frustración y el humor negro se mezclaron para evidenciar el descontento. Comentarios como “Trauco se comió una vaca”, “Miguelito Trauco realmente se excedió con los panetones y las cenas navideñas, déficit calórico/ ayuno intermitente urgente” o “Trauco se tragó todos los panetones de Lima, qué abuso” se viralizaron rápidamente. Estos mensajes no solo apuntan al peso, sino que sugieren una falta de compromiso con la disciplina que exige el fútbol de élite, especialmente tras un periodo vacacional.

Miguel Trauco se mostró falto de físico. (Foto: X).

La preocupación de los seguidores victorianos se intensifica al comparar la situación de Trauco con la de otros compañeros y los nuevos fichajes. Mientras que jugadores como Cristian Carbajal, quien llega para competir en su misma posición, lucen en óptimas condiciones, el visible descuido de Trauco genera un contraste alarmante. Este escenario alimenta la percepción de que algunos futbolistas no están tomando con la seriedad debida el inicio de un año crucial para Alianza Lima, que busca recuperar el título nacional y tener una digna participación en la Copa Libertadores.

Miguel Trauco en el ojo de la tormenta

El contexto agrava aún más la situación. Alianza Lima viene de una temporada 2025 donde no se logró el objetivo principal, viendo a su clásico rival coronarse campeón. La hinchada, impaciente por revertir esta historia, exige el máximo esfuerzo desde el primer día. La llegada de un nuevo comando técnico, liderado por Pablo Guede, conocido por su rigor y la importancia que le da al estado físico de sus dirigidos, añade presión sobre Trauco. Guede no suele tolerar faltas de peso y exige un compromiso total, lo que podría relegar al lateral si no se pone a punto rápidamente.

Miguel Trauco la temoporada pasada jugó en Alianza Lima la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Este episodio con Miguel Trauco no es aislado y se suma a la constante exigencia que los hinchas de Alianza Lima ejercen sobre sus jugadores, especialmente aquellos con trayectoria y que son referentes. El mensaje es claro: el club necesita futbolistas al 100% desde el inicio de la Liga 1 y la competición internacional. La adaptación a la intensidad de la pretemporada es clave para evitar lesiones y asegurar un rendimiento óptimo a lo largo del año, algo que Trauco deberá demostrar con una rápida recuperación.

Alianza Lima lo mantendrá en seguimiento

En las próximas semanas, la evolución del estado físico de Trauco será un punto de monitoreo constante tanto para el comando técnico como para la afición. Su capacidad para revertir esta imagen inicial y ponerse a la par de sus compañeros determinará no solo su rol en el esquema de Guede, sino también la percepción final del hincha. La historia de Alianza Lima está llena de jugadores que supieron sobreponerse a las críticas, y Miguel Trauco tiene ahora la oportunidad de silenciar a sus detractores con trabajo y resultados en el campo de juego.

DATOS CLAVES

El lateral Miguel Trauco inició la pretemporada con Alianza Lima presentando un notorio sobrepeso.

El futbolista Cristian Carbajal compite en la misma posición de lateral con Miguel Trauco.

El comando técnico de Alianza Lima está liderado por el estratega argentino Pablo Guede.

