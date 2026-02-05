Alianza Lima confirmó dos lesionados después de la derrota ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores

El Club Alianza Lima atraviesa un momento complicado tras su reciente presentación en la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores. Además del resultado adverso ante 2 de Mayo, la institución confirmó mediante un comunicado oficial la baja de dos piezas clave dentro del esquema titular.

Lesionados en Alianza Lima por Copa Libertadores

La situación más alarmante la vivió el lateral Cristian Carbajal, quien sufrió una conmoción cerebral leve durante el compromiso internacional. El jugador recibió un fuerte impacto directo en la cabeza, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar una sustitución inmediata para resguardar su integridad física.

Tras el incidente, el departamento médico activó los protocolos de seguridad y trasladó al futbolista a la clínica más cercana para realizar los exámenes de rigor. Afortunadamente, los resultados no mostraron signos de gravedad y el jugador recibió el alta, aunque permanece bajo estricta observación médica.

Por otro lado, el volante chileno Esteban Pavez también tuvo que abandonar el terreno de juego antes del pitazo final por una dolencia física. El mediocampista no pudo continuar en el partido y su situación genera incertidumbre, ya que será evaluado detalladamente una vez que el plantel retorne a la capital.

Alianza Lima confirmó estado de Cristian Carbajal y Esteban Pavez. (Foto: X).

Otros jugadores lesionados en Alianza Lima

Estas nuevas bajas se suman a una lista de enfermería que ya venía siendo extensa y preocupante para las aspiraciones del conjunto íntimo esta temporada. Jugadores como Luis Advíncula, con una sacroileitis, y Luis Ramos, con una distensión del recto femoral, siguen trabajando de forma diferenciada en Matute.

La zona media y defensiva es la más afectada, considerando que Josué Estrada padece de una tendinitis de rodilla que ha mermado su continuidad. Asimismo, Jesús Castillo continúa en proceso de recuperación tras sufrir un desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla hace algunas semanas.

Alianza Lima con problemas de lesiones

El caso de mayor gravedad sigue siendo el de Jean Pierre Archimbaud, quien se encuentra alejado de las canchas por una lesión ligamentaria de rodilla de consideración. La acumulación de lesionados representa un desafío táctico inmenso para el entrenador, quien deberá buscar soluciones urgentes dentro de la reserva o el banquillo.

Con este panorama, Alianza Lima deberá replantear su estrategia para el partido de vuelta y los próximos desafíos de la Liga 1. La profundidad del plantel será puesta a prueba en un calendario que no da tregua y que exige resultados inmediatos a pesar de las múltiples ausencias.

Luis Advíncula está con una sacroileitis y Luis Ramos, con una distensión del recto femoral. (Foto: X).

