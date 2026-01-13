Luis Advíncula se olvida por completo de Sporting Cristal y dice esto en su presentación con Alianza Lima

Luis Advíncula ha puesto un punto final a su etapa ligada a Sporting Cristal y ha proclamado su lealtad incondicional a Alianza Lima. En una entrevista reveladora con Alianza Play, el “Rayo” no dejó lugar a dudas, gritando un categórico “¡ARRIBA ALIANZA!”, que resonó en La Victoria y oficializó su compromiso con el “equipo del pueblo”.

Luis Advíncula y su relación con Alianza Lima

Esta manifestación va más allá de un simple saludo; es un mensaje contundente sobre el cierre de su ciclo como referente celeste. Advíncula enfatizó que su decisión está anclada en la magnitud de la institución a la que llega. Dejando atrás cualquier nexo con el Rímac, el lateral destacó la profunda conexión familiar que lo une a su nueva casa, catalogando como un “privilegio” el poder vestir, por fin, la camiseta blanquiazul.

Luis Advíncula en la concentración con Alianza Lima. (Foto: X).

El defensor confesó que su arribo a Matute es, en gran medida, un tributo a su familia. “Sé al equipo que llego, al equipo del que toda mi familia es hincha. Mi viejo es hincha número uno de Alianza”, reveló con orgullo. Para Advíncula, vestir el uniforme íntimo representaba una de las asignaturas pendientes más importantes con su padre, siendo este la primera persona a la que llamó tras concretar el acuerdo.

Advíncula también dedicó un espacio para agradecer la gestión de la directiva blanquiazul, mencionando a Navarro y Navarro Jr. por el trato cercano. El jugador indicó que las conversaciones se gestaban desde hace tiempo, incluso en momentos difíciles en el extranjero. El respaldo constante fue decisivo para que el histórico seleccionado nacional optara por regresar al Perú y defender la camiseta aliancista.

Para Alianza Lima, la incorporación de Advíncula significa un salto de calidad técnica y una inyección de jerarquía internacional de cara a la Copa Libertadores 2026. Tras su exitoso paso por Boca Juniors, donde se consolidó en la banda derecha, el “Rayo” aterriza en Lima con ritmo de competencia y la madurez necesaria para ser un líder en el vestuario, con el objetivo de recuperar el título en el torneo local.

Este movimiento garantiza una Liga 1 cargada de expectativa. El debut de Luis Advíncula en el Estadio Alejandro Villanueva se vislumbra como una fiesta, mientras la hinchada espera con ansias que su velocidad y experiencia transformen el esquema táctico del equipo. El compromiso es total: la mirada de Advíncula ya no está en el Rímac, sino en el sueño que comparte con su familia en Matute.

Luis Advíncula presentándose con sus compañeros. (Foto: X).

¿Cuál es el valor actual de Luis Advíncula?

Luis Advíncula, a pesar de sus 35 años, mantiene un valor considerable en el mercado internacional, que según portales especializados como Transfermarkt, oscila entre 850.000 y 1.000.000 de euros. Este monto se suma a las estimaciones totales de Alianza Lima.

¿Cuál es su historia con Sporting Cristal?

Advíncula jugó 118 partidos oficiales con Sporting Cristal, siendo fundamental en la obtención de los campeonatos nacionales de 2012 y 2014. Su venta al Hoffenheim de Alemania en 2013 representó, en su momento, uno de los mayores beneficios económicos para el club celeste.

