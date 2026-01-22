Luis Ramos y Fernando Gaibor tras escándalo sexual en Alianza Lima habrían sido agredidos por la barra

La crisis en Alianza Lima ha escalado a niveles alarmantes tras el ingreso violento de la barra brava a las instalaciones de Matute. Este incidente ocurre en medio del escándalo por una denuncia de índole sexual que involucra a figuras como Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Nuevas agresiones dentro de Alianza Lima

Según los detalles proporcionados por el periodista Gabriel Pacheco, la tensión dentro del Estadio Alejandro Villanueva dejó víctimas físicas. Pacheco señaló que, de acuerdo con versiones recogidas en el lugar, los futbolistas Luis Ramos y Fernando Gaibor habrían sido agredidos durante los altercados.

Luis Ramos y Fernando Gaibor habrían sido agredidos por hinchas de Alianza Lima. (Foto: X).

Esta situación ha generado una profunda preocupación en el entorno del club victoriano, pues la integridad de los jugadores se vio vulnerada. Los actos de violencia por parte de los barristas se presentan como una represalia ante los recientes comportamientos extradeportivos que han manchado la imagen de la institución.

¿Habrán renuncias en Alianza Lima?

A pesar del clima hostil, la periodista Fernanda Huapaya brindó claridad sobre el futuro de los protagonistas en el equipo. Huapaya desmintió los rumores de una salida masiva, asegurando que, por el momento, la continuidad del proyecto deportivo no está en duda.

No habrán renuncias en Alianza Lima. (Foto: X).

La comunicadora enfatizó que ni el director técnico Pablo Guede ni el mediocampista Fernando Gaibor han evaluado abandonar Alianza Lima tras los hechos. Esta postura busca traer algo de estabilidad a un vestuario que se encuentra bajo el ojo de la tormenta mediática y judicial.

El club aún no ha emitido un comunicado oficial detallando las medidas de seguridad que se tomarán para proteger al plantel en los próximos entrenamientos. La expectativa se mantiene alta mientras las autoridades investigan tanto la denuncia sexual como las agresiones físicas denunciadas por la prensa.

¿Qué pasará con Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña?

Los procedimientos legales relacionados con la denuncia sexual contra los jugadores avanzan de forma paralela e independiente a cualquier medida disciplinaria interna del club. El próximo encuentro oficial de Alianza Lima se disputará en medio de una presión mediática sin precedentes en lo que va de la temporada 2026.

¿Qué hará ahora Pablo Guede en Alianza Lima?

El escándalo ha exacerbado el ya palpable descontento de la afición blanquiazul, que venía cuestionando el compromiso de los jugadores clave a raíz de los resultados inconsistentes en el campeonato nacional. Esto coloca al entrenador argentino en una situación extremadamente precaria, ya que debe lidiar no solo con la crisis deportiva, sino también con la gestión de un vestuario profundamente dividido por acusaciones legales de suma seriedad.

