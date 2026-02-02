Es tendencia:
Alianza Lima

La definitiva decisión de Alianza Lima con Carlos Zambrano a puertas del debut de Copa Libertadores

Alianza Lima hizo una radical decisión a puertas de la Copa Libertadores con respecto a Carlos Zambrano.

Por Bruno Castro

Carlos Zambrano en los entrenamientos.
Carlos Zambrano en los entrenamientos.

La Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina para Alianza Lima. Lo ‘blanquiazules’ nuevamente terminaron como Perú 4, así que van a tener que afrontar 3 duras fases para poder llegar a la fase de grupos. Por esa razón en la interna del equipo ‘Blanquiazul’ se vienen tomando decisiones definitivas y hay una que ha sorprendido a muchos.

En este caso, se ha conocido que el dorsal 5 ya no lo tendrá más Carlos Zambrano. Esto es algo definitivo, el defensor central que viene siendo investigado por abuso sexual y que por ahora está separado del grupo, ya no es tomado en cuenta. Por eso, se ha tomado la decisión que otro jugador pueda portar su número.

De esta forma, Esteban Pavez, quien es el último fichaje del conjunto ‘Blanquiazul’ tendrá el dorsal 5 en la espalda. Esta es una decisión que se ha tomado, así que posiblemente si llega a debutar ante 2 de Mayo se le verá usando ese número al chileno que espera poder aportar al equipo de La Victoria, más en este momento que se le viene una serie complicada.

Esteban Pavez (Foto: Alianza Lima).
¿Carlos Zambrano seguirá en Alianza Lima?

Lo que se ha conocido por el periodista Paul Pérez es que Carlos Zambrano ya recibió la carta de pre-aviso de despido. Con lo cual, todo está muy cerca a darse un final para los jugadores que están siendo acusados por abuso sexual. Los cuales, están viendo las opciones que tienen para continuar con sus carreras después de esta grave situación.

La dura advertencia de Erick Osores a Alianza Lima sobre 2 de Mayo: “Los paraguayos te…”

La dura advertencia de Erick Osores a Alianza Lima sobre 2 de Mayo: “Los paraguayos te…”

Según lo que manifiesta el periodista, es muy probable que los tres jugadores terminen fuera de Alianza Lima. Pese a que tendrán la opción de hacer su descargo para intentar salvarse, pero todo dependerá del club si decide darles una nueva oportunidad o simplemente toman la decisión de dejar su contrato sin efecto.

¿Cuándo Alianza Lima jugará con 2 de Mayo?

Ahora el equipo de Pablo Guede está más que todo enfocado en lo que se les viene que no va a ser nada fácil. Hablamos de un partido clave en su camino en la Copa Libertadores. En este caso, lo que necesitan es hacer un buen juego para poder definir con tranquilidad en casa. Algo en lo que se hicieron fuerte el año pasado y les sirvió para llegar a la fase de grupos.

Este miércoles 4 de febrero se dará el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. 2 de Mayo será el rival de Alianza Lima y se medirán desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Rio Parapiti en Pedro Juan Caballero en Paraguay.

Datos Claves

  • Esteban Pavez portará el dorsal 5 tras la salida de Carlos Zambrano del equipo.
  • Carlos Zambrano recibió una carta de pre-aviso de despido por una investigación de abuso sexual.
  • El equipo dirigido por Pablo Guede enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero.
bruno castro
Bruno Castro
