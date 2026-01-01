Con Universitario líder: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras infundada apelación de Alianza Lima

Se confirmó la victoria de Universitario de Deportes ante Alianza Lima por 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0) tras la alineación indebida del conjunto blanquiazul. Así lo determinó el Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley (FPV). De esta forma, la ‘U’ es uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

A través de un comunicado, el Comité de Control determinó que la apelación interpuesta por Alianza Lima quedó “infundada”. Es que en el Clásico entre ambas instituciones se comprobó que las ‘Íntimas’ utilizaron cuatro jugadoras extranjeras en campo, configurándose una “infracción grave” al reglamento del certamen.

Comunicado de la Liga Peruana de Vóley sobre Alianza Lima vs. Universitario (Oficial).

De esta manera, los tres puntos del partido van para Universitario de Deportes, que queda como uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley. En el primer lugar iguala a la Universidad San Martín de Porres, que venció en la última jornada a Alianza Lima.

“El Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada, precisando que dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata”, determinó el certamen.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP SETS 1 Universitario de Deportes 27 10 9 1 29:7 2 Universidad San Martín 27 10 9 1 29:11 3 Alianza Lima 24 10 8 2 25:8 4 Deportivo Géminis 17 10 6 4 21:16 5 Regatas Lima 16 10 6 4 22:16 6 Atlético Atenea 16 10 6 4 20:19 7 Circolo Sportivo Italiano 15 10 5 5 20:21 8 Olva Latino 11 10 4 6 15:24 9 Rebaza Acosta 9 10 3 7 13:23 10 Kazoku No Perú 7 10 2 8 10:26 11 Deportivo Soan 7 10 1 9 13:27 12 Deportivo Wanka 4 10 1 9 6:28

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

SÁBADO 3 DE ENERO

Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

DOMINGO 4 DE ENERO

Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

