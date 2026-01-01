Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Con Universitario líder: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras infundada apelación de Alianza Lima

Finalmente, se confirma la victoria de Universitario ante Alianza Lima por alineación indebida. ¿Cómo queda la tabla general?

Por Hugo Avalos

Alianza Lima y Universitario, en el partido de la Liga Peruana de Vóley.
Se confirmó la victoria de Universitario de Deportes ante Alianza Lima por 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0) tras la alineación indebida del conjunto blanquiazul. Así lo determinó el Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley (FPV). De esta forma, la ‘U’ es uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Tweet placeholder

A través de un comunicado, el Comité de Control determinó que la apelación interpuesta por Alianza Lima quedó “infundada”. Es que en el Clásico entre ambas instituciones se comprobó que las ‘Íntimas’ utilizaron cuatro jugadoras extranjeras en campo, configurándose una “infracción grave” al reglamento del certamen.

Comunicado de la Liga Peruana de Vóley sobre Alianza Lima vs. Universitario (Oficial).
De esta manera, los tres puntos del partido van para Universitario de Deportes, que queda como uno de los líderes de la Liga Peruana de Vóley. En el primer lugar iguala a la Universidad San Martín de Porres, que venció en la última jornada a Alianza Lima.

“El Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada, precisando que dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata”, determinó el certamen.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPPSETS
1Universitario de Deportes27109129:7
2Universidad San Martín27109129:11
3Alianza Lima24108225:8
4Deportivo Géminis17106421:16
5Regatas Lima16106422:16
6Atlético Atenea16106420:19
7Circolo Sportivo Italiano15105520:21
8Olva Latino11104615:24
9Rebaza Acosta9103713:23
10Kazoku No Perú7102810:26
11Deportivo Soan7101913:27
12Deportivo Wanka410196:28

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

SÁBADO 3 DE ENERO

  • Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).
  • Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).

DOMINGO 4 DE ENERO

  • Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).
  • Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).
  • Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador).
Datos claves

  • Universitario de Deportes venció 3-0 a Alianza Lima tras fallo por alineación indebida.
  • Cuatro jugadoras extranjeras en campo representaron una infracción grave al reglamento del torneo.
  • Liga Peruana de Vóley 2025-26 tiene a Universitario y San Martín como líderes actuales.
Hugo Avalos
