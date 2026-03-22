Mr. Peet aclara la situación de Federico Girotti tras no tener minutos en Alianza Lima

Uno de los refuerzos que se sumó esta temporada fue Federico Girotti, procedente de Talleres de Argentina, donde tenía continuidad como titular. Por eso, sorprende el poco protagonismo que ha tenido en Alianza Lima.

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Bajo ese contexto, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet ,se refirió a la situación del delantero, quien hoy ocupa un lugar en el banco por detrás de Paolo Guerrero.

Mr. Peet aclaró la situación de Federico Girotti

El popular ‘Mr. Peet’ se pronunció sobre el tema y señaló que, desde su punto de vista, Federico Girotti tendrá más oportunidades en los próximos partidos. Según indicó, el delantero “ha jugado poco y nada para juzgarlo, como lo que pasa con Ramos”.

“Yo creo que Girotti va a jugar en algún momento, es mi opinión. Es un tipo que en las dos últimas temporadas en el fútbol argentino tiene más de 60 partidos. Titular en Talleres, jugó Copa Libertadores con Talleres. Un jugador titular del fútbol argentino, pasa que tiene que jugar, acumular minutos, jugar para él. Hoy debe tener la confianza que yo tendría si me dicen que tengo que ser piloto de un avión. Esa confianza la tiene que recuperar”, explicó el mencionado comunicador.

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La más reciente aparición de Girotti con el cuadro ‘íntimo’ se dio frente a Melgar, cuando ingresó en el minuto 86. Desde entonces, muchos hinchas han comenzado a pedir que sea titular en su posición natural, con la intención de aprovechar su nivel y ayudarlo a ganar continuidad.

Los números de Federico Girotti en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima a inicios de la temporada 2026, Federico Girotti la cantidad de minutos que quisiera en el equipo dirigido por Pablo Guede. En ese sentido, solo ha tenido la oportunidad de disputar un total de seis partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, sin la posibilidad de anotar goles ni brindar asistencias.

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DATOS CLAVES

El delantero Federico Girotti llegó a Alianza Lima este 2026 procedente de Talleres de Córdoba.

Girotti registra seis partidos disputados sin goles ni asistencias en Liga 1 y Libertadores.

El atacante argentino ingresó en el minuto 86 durante el reciente encuentro frente a Melgar.