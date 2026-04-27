Mr. Peet cuestionó duramente a jugador de Universitario tras la derrota y lanzó fuerte crítica: “Es alarmante”

Universitario de Deportes sufrió una derrota por 2-1 ante Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso se jugó en el Estadio Monumental de Ate, donde los ‘cremas’ no lograron imponerse ante su afición. Tras el revés frente al ‘Vendaval’, no tardaron en surgir las críticas y evaluaciones sobre el desempeño del equipo.

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Uno de los que alzó la voz fue Mr. Peet, quien criticó el desempeño de un jugador clave del plantel, asegurando que no es la primera vez que incurre en errores y que estos ya se vienen repitiendo desde la campaña anterior. ¿A quién se refirió?

Mr. Peet no se guardó nada y criticó a jugador de la ‘U’

Mr. Peet señaló directamente a Williams Riveros, cuestionando su nivel actual con la camiseta de Universitario. Además, el periodista fue más allá al remarcar que los errores del defensor se vienen repitiendo con demasiada frecuencia en los últimos partidos.

“Hoy volvió Corzo, hoy volvió Calcaterra. Hoy Castillo volvió a jugar mal, hoy Riveros volvió a jugar mal, que juega mal con Rabanal y con Araujo, pero como lo dije en su momento, los errores de Riveros no son de este año, los errores de Riveros vienen de las temporadas anteriores”, expresó el narrador en primera instancia.

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Además, agregó lo siguiente: “Es una cosa alarmante cómo un central se puede equivocar tanto. En serio, pero claro, los objetivos y los triunfos tapan todo, tapan todos los errores. Lo de Riveros hoy no es nuevo. Riveros se equivocó el año pasado y el anteaño pasado, y se equivocó siempre, pero los triunfos tapaban todo y lo tengo que reconocer, y sus actuaciones en los clásicos tapan todo. Pero el error de Riveros hoy no es de hoy”.

Próximo partido de Universitario

El partido entre Universitario y Nacional, correspondiente a la tercera jornada del grupo B de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 29 de abril a las 21:00 horas de Perú y 23:00 horas de Uruguay. El encuentro será transmitido en vivo para toda Latinoamérica a través de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

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DATOS CLAVES

El periodista Mr. Peet criticó el bajo nivel de Williams Riveros tras la derrota ante Alianza Atlético.

Universitario enfrentará a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril por la Copa Libertadores.

El encuentro continental se jugará a las 21:00 horas con transmisión oficial de ESPN y Disney+.