El potente careo que tuvo Paolo Guerrero con Pablo Guede en el Alianza Lima vs. Juan Pablo II

El estadio vibraba con la intensidad propia de la Liga 1, pero todas las miradas se desviaron hacia la línea de cal al minuto 20. Alianza Lima y Juan Pablo II protagonizaban un duelo de alto voltaje que pronto trascendió lo estrictamente futbolístico para centrarse en sus protagonistas.

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Paolo Guerrero incómodo en el partido

Paolo Guerrero, capitán y referente absoluto de los blanquiazules, se vio envuelto en una serie de discusiones constantes con los defensores rivales. La tensión en el campo crecía por momentos, obligando al árbitro principal, Joel Alarcón, a intervenir de una manera poco habitual pero necesaria.

Según las imágenes captadas por la transmisión de L1 MAX, el colegiado se acercó estratégicamente al director técnico Pablo Guede. El pedido de Alarcón fue directo: el estratega debía calmar las revoluciones de su delantero estrella o se vería obligado a mostrarle la tarjeta roja.

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Este aviso preventivo desató un potente careo y una conversación privada entre Guede y Guerrero a un costado del campo. El técnico argentino, consciente de la importancia de mantener a su goleador en cancha, buscó gestionar las emociones de un Paolo que lucía visiblemente ofuscado.

Paolo Guerrero jugando en Matute. (Foto: X).

Pablo Guede hablando con Paolo Guerrero

El diálogo entre técnico y jugador no pasó desapercibido para la hinchada, generando una ola de comentarios inmediatos en las redes sociales. Muchos aficionados resaltaron la jerarquía de Guerrero, mientras otros cuestionaron si su temperamento podría terminar perjudicando el esquema colectivo del equipo.

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Para los especialistas, esta gestión de Pablo Guede es vital en partidos de alta fricción donde los referentes suelen ser el blanco de las provocaciones. Evitar una expulsión temprana por reclamos o roces innecesarios fue la prioridad del comando técnico íntimo en ese momento crítico del primer tiempo.

Alianza Lima jugó y ganó de local en Matute

La figura de Joel Alarcón también quedó bajo la lupa por su manejo del partido, optando por el diálogo con el entrenador antes que por la sanción directa. Esta táctica arbitral busca preservar el espectáculo, aunque siempre genera debate sobre la equidad en el trato hacia los jugadores de mayor trayectoria.

Este episodio en el duelo ante Juan Pablo II queda como una anécdota de la “táctica invisible” que ocurre fuera de la posesión del balón. Al final, la capacidad de Paolo Guerrero para bajar las revoluciones tras el pedido de su técnico fue clave para que Alianza Lima no quedara diezmado en un partido decisivo.

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Paolo Guerrero capitán de Alianza Lima. (Foto: X).

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