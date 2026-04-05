Mr. Peet revela el verdadero motivo por el que Federico Girotti no fue convocado al clásico: “No le gusta”

Horas después de que Alianza Lima perdiera el clásico ante Universitario de Deportes y que muchos podrían coincidir en que al equipo le faltó mayor contundencia en ofensiva, nombre de Federico Girotti genera ruido. Y es que Pablo Guede, de manera muy llamativa, decidió dejarlo fuera de la lista de convocados y por ende es que Peter Arévalo analizó la situación.

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Federico Girotti llegó a Alianza Lima como uno de los fichajes más importantes, no solo de la institución, sino también del fútbol peruano por la inversión de más de un millón de dólares que representó a inicios de la temporada 2026. Hoy sorprende que ni siquiera haya sido opción de recambio en el Estadio Monumental y simplemente podría tratarse de una contundente razón.

“Era importante haber tenido un delantero que iba a buscar la pelota, pero a Pablo Guede no le gusta el Federico Girrotti. Es la realidad. No le gusta Girotti. Yo creo que él se basa en que no pidió a Girotti y la realidad es que no lo quería a Girotti“; fue la drástica explicación con la que ‘Mr. Peet’ explicó la verdadera razón por la que el delantero argentino no participó del clásico.

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Este escenario podría basarse, tal y como explica Peter Arévalo, en que el entrenador Pablo Guede no solicitó explícitamente el fichaje de un Federico Girotti que seguramente era una apuesta del área deportiva de Alianza Lima. Al tenerlo como parte de la plantilla, dependerá del trabajo del día a día para ver si lo utiliza. Bueno, por ahora estamos lejos de ello y el argentino está excluido.

Fuente: Alianza Lima.

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¿Por qué Federico Girotti todavía no encaja en los planes de Alianza Lima?

Teniendo en cuenta que Pablo Guede no habría pedido el fichaje de Federico Girotti, a inicios de la temporada 2026 sí lo utilizo en amistosos internacionales y en competencia oficial. Tanto en Liga 1 como en la fase previa de la Copa Libertadores, el delantero argentino fue parte de los planificaciones de Alianza Lima y por eso es que ahora sorprende que ni siquiera sea parte de las nóminas.

Eso sí, es importante recordar que en varios partidos vimos que Federico Girotti fue utilizado más como un extremo y no como un centro delantero. Es cierto que no pudo marcar la diferencia, pero pocas veces jugó en su posición habitual donde quizá sí sería capaz de rendir. A raíz de ello es que en 6 partidos disputados no tiene goles ni asistencias en tan solo 196 minutos en la cancha con Alianza Lima, así que solo quedará esperar si cambia la situación.

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