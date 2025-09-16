Alianza Lima tiene claro que en 2026 quiere continuar con Néstor Gorosito a cargo y las negociaciones marchan de buena manera. A pocos días del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile, hay novedades en las charlas entre ambas partes para continuar el vínculo.

Es que, según informó el periodista César Luis Merlo, Alianza Lima y Néstor Gorosito tienen negociaciones “muy avanzadas” para la renovación de su contrato. “El club y el DT se encuentran en la fase final para cerrar el nuevo vínculo, que será hasta diciembre de 2026“, afirmó el reconocido comunicador.

Evidentemente, los Blanquiazules confían en Pipo y el entrenador también se siente a gusto en el club. Esto ya había quedado evidenciado en algunas declaraciones recientes donde manifestó su deseo de continuar, siempre y cuando así lo dispusieran en la institución.

Alianza Lima y Néstor Gorosito, con negociaciones muy avanzadas para renovar (X @CLMerlo).

Antes del partido ante Deportivo Garcilaso, había trascendido que había diferencias en lo económico respecto a la continuidad de Gorosito en el conjunto íntimo, según había informado la periodista Ana Lucía Rodríguez. Sin embargo, evidentemente, esto cambió en las últimas horas.

¿Cómo ha sido el ciclo de Néstor Gorosito con Alianza Lima?

Néstor Gorosito asumió a comienzos de 2025 al frente de Alianza Lima. Su ciclo ha sido un rotundo éxito a nivel internacional, pero en el plano local, todavía queda en el debe. Por lo cual, esas buenas actuaciones en Libertadores y Sudamericana le estarían dando la chance de continuar con su ciclo.

Pipo hizo historia con los Blanquiazules cuando dejó afuera de la Copa Libertadores a Boca Juniors en fase 2 en la recordada definición por penales en La Bombonera. Guillermo Viscarra le atajó el penal definitivo a Alan Velasco para el triunfo 5-4 cuando la serie terminó 2-2.

En la fase de grupos tuvo algunos partidos destacados, pero no pudo llegar a octavos de final. Se conformó con el tercer puesto de su grupo (superado por Sao Paulo y Libertad, pero dejó afuera a Talleres de Córdoba) y le permitió llegar a la Sudamericana donde ya eliminó a Gremio y a Universidad Católica de Ecuador.

En la Liga 1, peleó hasta la última fecha por el título del Torneo Apertura 2025, pero no pudo y vio cómo Universitario se consagró nuevamente campeón. En el Clausura, con la prioridad puesta en la Copa Sudamericana, está en quinto lugar con 12 unidades, a seis del líder, que es la ‘U’.

