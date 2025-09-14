Pablo Ceppelini dio la clave de la derrota de Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso: “Se juega…”

Pablo Ceppelini, una figura esencial en Alianza Lima, se destaca no solo por su habilidad en el campo, sino también por su carácter reflexivo y su elocuencia al comunicarse, tanto en los momentos de victoria como en los de adversidad. Esta cualidad lo convierte en un pilar de tranquilidad para el equipo y su afición, especialmente por su vasta experiencia en el fútbol y su profundo entendimiento de la dinámica de los campeonatos largos. Su presencia infunde una calma absoluta, una cualidad invaluable en el entorno de alta presión del fútbol profesional.

Pablo Ceppelini explica lo que pasó con Alianza Lima

Tras la dolorosa derrota en casa ante Deportivo Garcilaso, un escenario que a menudo provoca reacciones impulsivas o la búsqueda de chivos expiatorios, Ceppelini demostró una madurez ejemplar. En lugar de lamentaciones o señalamientos, el jugador uruguayo asumió la responsabilidad y se presentó ante los medios de comunicación para enfrentar la situación. Su enfoque pragmático y su capacidad para mirar hacia adelante son evidentes en sus declaraciones, donde hizo hincapié en la inminencia de un partido crucial por la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile.

Este gesto no solo protege al equipo de la toxicidad de las recriminaciones, sino que también redirige la energía hacia los desafíos futuros. La frustración por la forma en que Alianza Lima perdió ante Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2025 es innegable y se siente profundamente en la interna del club. Sin embargo, Ceppelini enfatizó la necesidad de pasar la página rápidamente, reconociendo que no hay tiempo para prolongados lamentos. Un aspecto notable de su intervención fue su decisión de no ahondar en la polémica arbitral, un tema que ha generado fuertes debates en las últimas semanas y que bien podría haber utilizado como justificación.

La dolorosa derrota contra Deportivo Garcilaso

En cambio, su crítica se dirigió sutilmente a los equipos visitantes que, según su percepción, no buscan jugar activamente al fútbol cuando visitan el estadio de Matute. Esta reflexión de Ceppelini, quien sorprendentemente fue suplente en el partido anterior, sirvió como un llamado de atención. El mediocampista uruguayo destacó la limitada continuidad del juego en la Liga 1 peruana, expresando la aspiración de Alianza Lima por alcanzar una mayor regularidad en el campeonato local.

No obstante, su mensaje más contundente fue dirigido al estamento arbitral, instándolos a estar más atentos y a intervenir en situaciones que impiden el desarrollo de un fútbol fluido y dinámico. Esta perspectiva subraya su deseo de ver un juego más activo y competitivo, beneficiando tanto a los equipos como a los espectadores. La postura de Ceppelini, en su conjunto, refuerza la visión de un profesional comprometido con el fair play y con la mejora constante del espectáculo futbolístico.