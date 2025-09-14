Hinchas de Alianza Lima enojados con el gran responsable de la triste derrota contra Deportivo Garcilaso

La dolorosa derrota de Alianza Lima por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva ha desatado una ola de críticas y ha puesto al mediocampista Jean Pierre Archimbaud en el ojo de la tormenta. La decisión del cuerpo técnico de ubicarlo en una improvisada posición en la defensa central ha generado una enorme frustración e indignación entre los aficionados, que no han tardado en expresar su descontento en las redes sociales y en cada rincón donde se comenta el fútbol.

Alianza Lima cayó feo ante Deportivo Garcilaso

A pesar de que Alianza Lima tomó la delantera en el marcador, la línea defensiva mostró una fragilidad alarmante que permitió a Garcilaso anotar cuatro goles en un lapso de solo 25 minutos durante el primer tiempo. Este colapso defensivo ha sido la principal razón a la que muchos seguidores atribuyen la derrota, criticando duramente la experimentación táctica de ubicar a Archimbaud, un volante de contención con funciones más ofensivas, en la zaga central.

La falta de solidez en la retaguardia fue evidente y costó caro al equipo blanquiazul. Aunque la versatilidad ha sido históricamente una fortaleza de Archimbaud y una cualidad que se le ha valorado en otras ocasiones, su adaptación a una posición tan crucial y exigente en un partido de alta presión no resultó como se esperaba. Los hinchas de Alianza Lima, conocidos por su pasión incondicional y su alta exigencia, no han perdonado los errores que, según su percepción, contribuyeron directamente a la dolorosa derrota.

Publicidad

Publicidad

Jean Pierre Archimbaud de los más señalados en Alianza Lima. (Foto: X).

Jean Pierre Archimbaud de los más criticados

Los comentarios en plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram, así como en los alrededores del estadio, reflejan un claro descontento generalizado tanto con la decisión técnica que llevó a esta experimentación como con el rendimiento individual del jugador en esa posición. A pesar de los esfuerzos del equipo en el segundo tiempo por buscar el empate y revertir la situación, las acciones ofensivas no fueron suficientes para subsanar el daño ya causado en la primera mitad. Este resultado no solo compromete seriamente las aspiraciones de Alianza Lima en el Torneo Clausura, alejándolos de la cima y complicando su camino hacia el título nacional con Néstor Gorosito a la cabeza.

Publicidad

Publicidad

Si no que también ha generado un clima de tensión y cuestionamiento que podría afectar significativamente el ambiente del plantel en los próximos partidos. La interrogante ahora es si el comando técnico mantendrá esta arriesgada apuesta táctica, o si, por el contrario, regresará a una formación más tradicional y con jugadores en sus posiciones naturales para el crucial partido que se avecina, donde no hay margen para más errores si quieren mantener vivas sus esperanzas en el campeonato. La presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores es inmensa tras este revés.