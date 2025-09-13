¿Peligra la renovación de Néstor Gorosito? La sorpresiva postura de Alianza Lima que lo cambia todo

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Garcilaso en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En la previa, la periodista deportivo Ana Lucía Rodríguez dio a conocer detalles exclusivos sobre la posible renovación de Néstor Gorosito con la institución ‘blanquiazul’.

¿Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima?

Según a dio a conocer la mencionada comunicadora, el estratega argentino ya habría iniciado conversación para concretar su continuidad. Sin embargo, aún no estaría cerrada por un tema económico.

“Todavía no hay nada cerrado, pero si algo adelantado. Yo creo que es más un tema económico. Va a depender de hasta donde llegar Alianza en la Copa Sudamericana. Ya hay un monto que ‘Pipo’ ha dado, que claramente es mayor al de esta temporada”, señaló para las cámaras de L1 Max.

“De hecho, ‘Pipo’ se quiere quedar. Está muy cómodo en Alianza, está contento y él siente que le dan todas las facilidades para poder trabajar tranquilo. A partir de ahí, también está la idea de que algunos jugadores se queden”.

Clubes por los que pasó Néstor Gorosito

Nueva Chicago

San Lorenzo

Lanús

Rosario Central

Argentinos Juniors

River Plate

Xerez

Tigre

Almería

San Martín

Olimpia

Gimnasia y Esgrima

Colón de Santa Fe

Alianza Lima

