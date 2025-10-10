La posibilidad de Luis Advíncula a Alianza Lima podría ser una realidad en 2026. Según el periodista deportivo Gerson Cuba de Radio Ovación, el club blanquiazul ha iniciado conversaciones formales con el lateral derecho de la Selección Peruana, con el objetivo de incorporarlo a su plantel para la próxima temporada. Esta noticia ha generado gran expectativa en el fútbol peruano, dado el interés por repatriar a una de las figuras peruanas más destacadas a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima buscará a Luis Advíncula

El principal impulsor de esta iniciativa es la finalización del contrato de Advíncula con Boca Juniors a finales de 2026. La directiva de Alianza Lima ha decidido adelantar las gestiones, presentando una propuesta deportiva y económica sólida para convencer al “Rayo” de que su retorno al fútbol peruano sea en Matute, con el equipo del cual es hincha desde niño.

Alianza Lima estaría buscando a Luis Advíncula. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

La posible llegada del experimentado defensor cuenta con el respaldo de figuras emblemáticas del club, como Paolo Guerrero, quien ha expresado públicamente su deseo de jugar junto a Advíncula, calificando su incorporación como un “golazo” para el equipo. Este apoyo busca demostrar al futbolista la solidez del proyecto en la capital peruana.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima sumaría un crack internacional

A pesar de la información sobre las conversaciones, la operación es compleja. Advíncula es una pieza clave en Boca Juniors, por lo que una liberación anticipada de su contrato requeriría una negociación delicada. Además, Sporting Cristal, el club que lo formó, también podría pugnar por su regreso al país.

Si se concreta este fichaje, sería una de las contrataciones más estratégicas y mediáticas de la última década en la Liga 1. La experiencia de Advíncula en Europa (Rayo Vallecano, Bursaspor), su trayectoria en la Copa Libertadores y su liderazgo en la selección le otorgarían a Alianza Lima una jerarquía inigualable en la banda derecha, fortaleciendo al equipo para sus desafíos internacionales.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima empieza las conversaciones

Las negociaciones entre Alianza Lima y Luis Advíncula han dejado de ser un rumor para convertirse en la noticia deportiva del momento. Los hinchas blanquiazules se ilusionan con la posibilidad de ver al potente lateral vistiendo los colores del club en 2026, a la espera de que estas gestiones se traduzcan en el anuncio oficial de su esperado regreso a la Liga 1.