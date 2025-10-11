Mientras que Alianza Lima sueña con fichar a Luis Advíncula, se filtró la decisión que tomarán con Guillermo Enrique

Durante las últimas horas se pudo conocer que Luis Advíncula entró en el radar de Alianza Lima. Si bien todavía no termina la temporada 2025 y el equipo íntimo buscará pelear hasta último momento, todo parece indicar que la directiva ya se quiere poner las pilas pensando en los refuerzos para el próximo año. De darse el sueño de repatriar al actual lateral de Boca Juniors, finalmente empezamos a saber cuál será el destino de Guillermo Enrique.

Publicidad

Publicidad

“Tengo la información que Luis Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es descabellado y no es de ahora. Lo de Advíncula lo vienen tanteando. Ya han conversando con él y le han soltado la posibilidad”; reveló la comunicadora deportiva Ana Lucía Rodríguez a través del programa ‘Hablemos de MAX‘ respecto a las chances que existen en Matute de romper el mercado y fichar al popular ‘Rayo’ que viene siendo un habitual suplente en Boca Juniors.

Tweet placeholder

Frente a esta información, ¿qué sucederá con el futuro de Guillermo Enrique? Teniendo en cuenta que el defensor argentino está cedido a préstamo en Alianza Lima hasta fines de la presente temporada y que todavía pertenece a las filas de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo concreto al día de hoy es que todavía no se han dado acercamientos entre ambas directivas para una posible renovación, así que en estos momentos es muy probable que el jugador no esté en los planes.

Publicidad

Publicidad

Los detalles sobre el futuro cercano de Guillermo Enrique en Alianza Lima

“Tengo información de primera mano y me dicen al día de hoy que todavía no hay negociaciones entre ambas directivas para extender el préstamo del jugador. Alianza Lima ni asoma y no hay absolutamente nada con Gimnasia y Esgrima La Plata para ver algo relacionado a la extensión de préstamo del marcador derecho argentino. Es lo que yo he podido averiguar, al día de hoy no hay ninguna posibilidad de ampliar el préstamo”; informó el periodista José Varela.

Uno de los puntos más importantes que se han filtrado hasta el momento respecto al futuro cercano de Guillermo Enrique en Alianza Lima tiene que ver explícitamente con que hasta ahora no hay conversaciones para un nuevo préstamo, pero eso no quiere decir que en las siguientes semanas sí pueda darse un acercamiento de por medio. Dicha situación dependerá de las verdaderas intenciones que presente la directiva íntima de cara a la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Los números de Guillermo Enrique con Alianza Lima en esta temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, Guillermo Enrique ha disputado un total de 33 partidos contando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Tiene 1 gol anotado y 1 asistencia con un promedio de 2.669 minutos de competencia en cancha. Con 25 años de edad y siendo un titular muy habitual en las planificaciones de Néstor Gorosito, cualquiera podría pensar que de todas maneras merecería una renovación, aunque todavía está por verse cuál será la determinación final de la directiva.

Fuente: Alianza Lima

ver también Alianza Lima carga directo contra el VAR y el arbitraje del fútbol peruano: “Es lamentable”